Bahar salatası tarifi

MALZEMELER

6 adet enginar

2 su bardağı su

2 çorba kaşığı limon suyu

2 adet kesme şeker

1 demet kuşkonmaz (yaklaşık 20 tane)

Yarım çay kaşığı karbonat

1 su bardağı haşlanmış bezelye

1'er demet maydanoz, dereotu ve soğan

10 adet kornişon turşu

2 adet avokado

Tuz



Sos için:



1 adet limon

1 çay bardağı zeytinyağı

1 çorba kaşığı mayonezTamam

1 tatlı kaşığı hardal

Tuz, karabiber



Süslemek için:



2-4 adet altın çilek

MALZEMELER



Enginarları tencereye yerleştirin. Üzerine 1 su bardağı su, limon suyu, kesme şeker ve tuz ekleyip yaklaşık 10 dakika haşlayın. Daha sonra her birini dörde bölün. Ayrı bir yerde kuşkonmazları kalan 1 su bardağı su, karbonat ve tuzla 10 dakika haşlayın. Daha sonra buzlu suya atıp, 2 dakika dinlendirin. Suyunu süzüp, her bir kuşkonmazı 3 parçaya bölün.

Geniş bir kapta enginar, kuşkonmaz, bezelye, kıyılmış maydanoz, dereotu, soğan ve dilimlenmiş kornişon turşuyu harmanlayıp servis tabağına alın. Üzerine kabukları temizlenip dilimlenmiş avokado yerleştirin. Sos için tüm malzemeyi derin bir kapta iyice çırpıp, salatanın üzerine gezdirin. Altın çilekle süsleyip servis yapın.