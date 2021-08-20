Dakikalar içinde hazır: Milföy simit tarifi...

Yalnızca birkaç malzeme hazırlanan milföy simit, hemen herkesin yapabileceği oldukça kolay bir tarife sahip. İstediğiniz peynir karışımı veya tek tür peynir ile lezzetini de üst bir noktaya taşıyabilirsiniz. İşte milföy simit tarifi…
MALZEMELER:
- 4 adet milföy (8 kare)
- Peynir ( beyaz, kaşar, dil, lor vb.)
- Susam
- 2 yemek kaşığı pekmez
- Yarım çay bardağı su
YAPILIŞI
- Buzu çözülmüş milföyleri dikey yönde ikiye bölün.
- Dik olarak kesilmiş milföy hamuruna yine dikey yönde olacak şekilde peynirleri ekleyin.
- Karşılıklı uçlarınızı kapattığınız milföyleri, iki uç tarafından birleştirerek bir yuvarlak elde edin.
- Su ve pekmezi karıştırın. Başka bir kaba ise susamları alın.
- Rulo haline getirdiğiniz milföyleri, pekmezli su karışımına batırın ve ardından susama batırın.
- Bu işlemleri tamamladıktan sonra yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine dizin.
- Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üstleri kızarana dek yaklaşık 20-25 dakika boyunca pişirin.
- İster sıcak ister ılıdıktan sonra servis yapabilirsiniz.