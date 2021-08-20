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Dakikalar içinde hazır: Milföy simit tarifi...

Simit, neredeyse 14. yüzyıldan bu yana vazgeçilmez lezzetlerden biri. Çay saatlerinde, kahvaltılarda veya ani açlık esnasında kurtarıcı olan simit, hamurunun yapımı ve kıvamında pişmesi ile lezzetine doyum olmuyor. Fakat büyük fırınlar yerine evlerde dakikalar içerisinde hazırlanan, pratik simit yöntemlerinden biri olarak milföy simit de son dönemlerin en favori tariflerinden biri oluyor.

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Giriş Tarihi: 20.08.2021 10:22
DAKİKALAR İÇİNDE HAZIR: MİLFÖY SİMİT TARİFİ...

Yalnızca birkaç malzeme hazırlanan milföy simit, hemen herkesin yapabileceği oldukça kolay bir tarife sahip. İstediğiniz peynir karışımı veya tek tür peynir ile lezzetini de üst bir noktaya taşıyabilirsiniz. İşte milföy simit tarifi…

MALZEMELER:

  • 4 adet milföy (8 kare)
  • Peynir ( beyaz, kaşar, dil, lor vb.)
  • Susam
  • 2 yemek kaşığı pekmez
  • Yarım çay bardağı su

YAPILIŞI

  1. Buzu çözülmüş milföyleri dikey yönde ikiye bölün.
  2. Dik olarak kesilmiş milföy hamuruna yine dikey yönde olacak şekilde peynirleri ekleyin.
  3. Karşılıklı uçlarınızı kapattığınız milföyleri, iki uç tarafından birleştirerek bir yuvarlak elde edin.
  4. Su ve pekmezi karıştırın. Başka bir kaba ise susamları alın.
  5. Rulo haline getirdiğiniz milföyleri, pekmezli su karışımına batırın ve ardından susama batırın.
  6. Bu işlemleri tamamladıktan sonra yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine dizin.
  7. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üstleri kızarana dek yaklaşık 20-25 dakika boyunca pişirin.
  8. İster sıcak ister ılıdıktan sonra servis yapabilirsiniz.

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