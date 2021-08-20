Dakikalar içinde hazır: Milföy simit tarifi...

Yalnızca birkaç malzeme hazırlanan milföy simit, hemen herkesin yapabileceği oldukça kolay bir tarife sahip. İstediğiniz peynir karışımı veya tek tür peynir ile lezzetini de üst bir noktaya taşıyabilirsiniz. İşte milföy simit tarifi…

MALZEMELER:

4 adet milföy (8 kare)

Peynir ( beyaz, kaşar, dil, lor vb.)

Susam

2 yemek kaşığı pekmez

Yarım çay bardağı su

YAPILIŞI