Doğal antibiyotik ve lezzet bir arada: 3 farklı sarımsak çorbası

Sarımsak çorbası ise hem yapımı kolay hem de eşsiz tadı ile menüleriniz arasına ilk sıradan girecek. İşte birbirinden lezzetli 3 farklı sarımsak çorbası tarifi.
ÇEKYA'NIN SARIMSAK ÇORBASI ČESNEČKA
Çekya'da oldukça sevilerek tüketilen bu çorba, aynı zamanda hastaların tedavisi için de yapılıyor.
Malzemeler:
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 1 küçük ince doğranmış soğan
- 6 diş kıyılmış sarımsak
- 6 su bardağı et veya tavuk suyu
- 2 büyük soyulmuş ve iri doğranmış patates
- Tuz ve karabiber
Üzerine: Kruton veya rendelenmiş peynir
Tarifi:
- Orta boy bir tencereye zeytinyağını alın. Sonra soğan ve sarımsakları yarı saydam olacak şekilde kavurun.
- Suyu ekleyerek kaynatın. Patatesleri de ekleyin ve altını kısarak patatesler yumuşayana kadar pişirin.
- Baharatını da ekledikten sonra daha güçlü bir sarımsak tadı için 3 diş daha ezilmiş sarımsak ekleyin.
- Sıcak bir şekilde üzerine kruton ekleyebilirsiniz.
SUCUĞUN MUHTEŞEM HALİ: SUCUKLU SARIMSAK ÇORBASI
Sucuk, girdiği her şeye muhteşem bir lezzet katarken bu çorbada da eşsiz bir tat oluşturuyor. Üstelik protein alımınıza yükseltebilecek bu çorba ile sağlıklı bir öğün çıkarabilirsiniz.
Malzemeler:
- 4 diş doğranmış sarımsak
- 120 gr sucuk
- Tercihe göre peksimet
- 120 ml süt
- 2 yumurta
- Tat katmak için tuz ve tatlı toz kırmızı biber
- 4 bardak et suyu
- Sızma zeytinyağı
Tarifi:
- Kısık ateşte ısıttığınız zeytinyağına sarımsakları ekleyerek kavurun.
- Sucukları doğradıktan sonra küp küp doğradığınız ekmek veya peksimetleri, tencereye ekleyerek iyice karıştırın.
- Et suyunu da ekledikten sonra kaynayana kadar bekleyin. Ardından ateşin altını kısarak ekmekler eriyene kadar kadar 10 dakika kadar kısık ateşte pişirmeye devam edin.
- Ardından iki yumurtayı da çorbaya ekledikten sonra krema gibi bir yapıya ulaşana kadar 5 dakika boyunca karıştırın.
- Çorbanızı sıcak olarak tüketebilirsiniz.
DOMATESLİ SARIMSAK ÇORBASI
Domates ve sarımsağın muhteşem uyumunu bir çorbada yakalayabilirsiniz. İsterseniz hasta yatağınızda sizi iyileştirecek bir çorba, isterseniz misafirlerinize bir başlangıç menüsü olarak sunabileceğiniz lezzetli bir yemek olarak düşünebilirsiniz.
Malzemeler:
- 5 adet rendelenmiş domates ( Alternatif: konservelenmiş yaz domatesi)
- 4 yemek kaşığı un
- 1 yemek kaşığı tereyağ
- 1 yemek kaşığı zeytinyağı
- 3-4 diş sarımsak
- 1,5 veya 2 litre su ( et veya tavuk suyu daha lezzetli ve sağlıklı bir alternatif)
- Yarım limonun suyu
- Tuz
- Karabiber
- Rendelenmiş kaşar
Tarifi:
- Un ve yağ birlikte kavrulur.
- Rendelenmiş domates, sarımsak, tuz ve su bu kavrulan karışıma eklenir.
- Kaynayınca kadar karıştırılarak pişirilir.
- Yarım limonun suyu eklenir.
- Blender kullanılarak pürüzsüz kıvama getirilir.
- Servis edilirken rendelenmiş kaşar peyniri ve karabiber eklenir.