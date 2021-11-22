Doğal antibiyotik ve lezzet bir arada: 3 farklı sarımsak çorbası

Sarımsak, hemen hemen her yemeğe lezzet katan bir sebze. Üstelik sağlık deposu olması ise onu mutfakların vazgeçilmezi yapıyor. Sarımsak, doğal antibiyotik olması sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirmesinin yanı sıra dolaşım sisteminizi düzenleyerek kalp ve damar sağlığınızı da koruyor.

ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 22.11.2021 08:33 Güncelleme Tarihi: 22.11.2021 08:44

Sarımsak çorbası ise hem yapımı kolay hem de eşsiz tadı ile menüleriniz arasına ilk sıradan girecek. İşte birbirinden lezzetli 3 farklı sarımsak çorbası tarifi.

ÇEKYA'NIN SARIMSAK ÇORBASI ČESNEČKA Çekya'da oldukça sevilerek tüketilen bu çorba, aynı zamanda hastaların tedavisi için de yapılıyor. Malzemeler: 2 yemek kaşığı tereyağı

1 küçük ince doğranmış soğan

6 diş kıyılmış sarımsak

6 su bardağı et veya tavuk suyu

2 büyük soyulmuş ve iri doğranmış patates

Tuz ve karabiber Üzerine: Kruton veya rendelenmiş peynir Tarifi: Orta boy bir tencereye zeytinyağını alın. Sonra soğan ve sarımsakları yarı saydam olacak şekilde kavurun.

Suyu ekleyerek kaynatın. Patatesleri de ekleyin ve altını kısarak patatesler yumuşayana kadar pişirin.

Baharatını da ekledikten sonra daha güçlü bir sarımsak tadı için 3 diş daha ezilmiş sarımsak ekleyin.

Sıcak bir şekilde üzerine kruton ekleyebilirsiniz.

SUCUĞUN MUHTEŞEM HALİ: SUCUKLU SARIMSAK ÇORBASI Sucuk, girdiği her şeye muhteşem bir lezzet katarken bu çorbada da eşsiz bir tat oluşturuyor. Üstelik protein alımınıza yükseltebilecek bu çorba ile sağlıklı bir öğün çıkarabilirsiniz. Malzemeler: 4 diş doğranmış sarımsak

120 gr sucuk

Tercihe göre peksimet

120 ml süt

2 yumurta

Tat katmak için tuz ve tatlı toz kırmızı biber

4 bardak et suyu

Sızma zeytinyağı Tarifi: Kısık ateşte ısıttığınız zeytinyağına sarımsakları ekleyerek kavurun.

Sucukları doğradıktan sonra küp küp doğradığınız ekmek veya peksimetleri, tencereye ekleyerek iyice karıştırın.

Et suyunu da ekledikten sonra kaynayana kadar bekleyin. Ardından ateşin altını kısarak ekmekler eriyene kadar kadar 10 dakika kadar kısık ateşte pişirmeye devam edin.

Ardından iki yumurtayı da çorbaya ekledikten sonra krema gibi bir yapıya ulaşana kadar 5 dakika boyunca karıştırın.

Çorbanızı sıcak olarak tüketebilirsiniz.