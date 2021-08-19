Gerçek bir lezzet şöleni: Magnolia tarifi

İster kahvenin ister çayın yanına ya da tatlı kaçamakları için her an tüketilebilen bu tatlıyı kısa sürede hazırlayabilirsiniz. Böylece sevdiklerinizle veya yalnız olarak kendinizi şımartmak için ihtiyacınız olan mutluluğu size verebilir. İşte magnolia tarifi…

MALZEMELER

1 litre süt

2 yemek kaşığı nişasta

3 yemek kaşığı un

1 adet yumurtanın sarısı

1 paket krema

1 su bardağından biraz az şeker

1 paket vanila

1 paket bebe bisküvisi

İstediğiniz miktarda çilek

YAPILIŞI

Tencereye süt, şeker, nişasta ve unu alın. Ardından yumurtanın sarısını ekleyin.

Biraz karıştırdıktan sonra ocağa alalım ve kıvamı koyulaşıncaya pişirin.

Kıvamı iyice koyulaştıktan sonra bir paket vanilyayı ekleyin ve karıştırın.

Muhallebiyi soğumaya bırakın. Fakat soğurken arada bir karıştırın.

O sırada bebe bisküvisini rondodan geçirin ve iyice toz haline getirin.

İstediğiniz miktarda çileği dilimleyin.

Muhallebi soğuduktan sonra kremayı ekleyin ve mikser ile çırparak akışkan bir kıvam elde edin.

Kullanmak istediğiniz kupların alt bölümlerine toz haline getirdiğiniz bebe bisküvisinden ekleyin.

Ardından üzerine kremayı gezdirin. Dilimlediğiniz çilekleri de kuplara yerleştirin.

Bir kat toz haline getirilmiş bebe bisküvisi, bir kat krema olacak şekilde kuplara paylaştırın.

Son olarak bebe bisküvisi ile işlemi sonlandırın.

Biraz dinlendirdikten sonra servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.