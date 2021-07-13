Hem lezzetli hem sağlıklı: Yumurtasız kek tarifi

Yumurtasız kek, özellikle alerjisi olanlar için tam bir kurtarıcı. Kabarmış, pofuduk bir kek lezzetine yumurtasız da ulaşılabileceğini ispatlayan bu tarif ile menünüzü genişletebilirsiniz. İşte yumurtasız kekin pratik tarifi.
MALZEMELER
1 su bardağı toz şeker
1 paket vanilya
Yarım su bardağı sıvı yağ
1,5 su bardağı süt
2 su bardağı un
1 paket kabartma tozu
Portakal veya limon kabuğu rendesi
Yarım su bardağı kuru meyve karışımı
YAPILIŞI
İlk olarak bir kapta toz şeker, vanilya ve sıvı yağ karıştırılmalı.
Ardından un, süt ve kabartma tozu karışıma eklenerek karıştırmaya devam edilmeli.
Kek hamuru yeterli kıvama ulaştığında portakal veya limon kabuğu rendesini ekleyelim ve yarım su bardağı kuru meyve karışımını da ekledikten sonra bir kaşık yardımıyla karıştıralım.
Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 40 dakika pişirelim.
Soğuyan keki istediğiniz gibi dilimleyebilir ve servis edebilirsiniz.