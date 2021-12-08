Her zaman pofuduk! İşte kabarmış kekin 6 püf noktası

Mükemmel pasta pişirmek bir sanattır. Muhteşem keki yapmak isteyen herkes kek nasıl nemli ve yumuşak yapılır gibi soruların yanıtlarını arıyor. Çok fazla malzeme gerektirmese de, lezzetli bir kek pişirmek için bunları mükemmel ve doğru miktarda karıştırmak vazgeçilmezdir.

ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 08.12.2021 15:49

Ancak kekinizi öne çıkarmak için inanılmaz süngerimsi ve kabarık bir pasta yapmanıza yardımcı olacak bazı pişirme teknikleri bulunuyor. Kabarık ve puf puf bir kek yapmak için bu 6 ipucu ile yaptığınız kek, kusursuz tadıyla herkesin aklını başından alacak.

Sıcaklığın Doğru Olduğundan Emin Olun Pastayı süngerimsi yapmak için her bir bileşenin doğru sıcaklığı önemli bir rol oynar. Un ve yumurta oda sıcaklığında, tereyağı ılık olmalıdır. Unu Dikkatlice Karıştırın Karışımı yedirirken 8 rakamını hareket ettirin. Süper süngerimsi bir kek için, baloncukları öldürüp keki sertleştireceğinden keki fazla karıştırmadığınızdan emin olmalısınız.

Doğru Un Özellikle kek unu içeren kekler, çok amaçlı un içeren keklerden çok daha hafif ve kabarıktır. Kek unu, keki süngerimsi yapan mısır nişastası ile karıştırılır. Eleme Yapın Unu elekten geçirmek, karışıma hava ekler ve daha hafif hale getirir. Bu nedenle, kekinizi süngerimsi ve süper kabarık hale getirmek istiyorsanız, unu ve kabartma tozunu karışıma eklemeden önce elemeniz önerilir.