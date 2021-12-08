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Her zaman pofuduk! İşte kabarmış kekin 6 püf noktası

Mükemmel pasta pişirmek bir sanattır. Muhteşem keki yapmak isteyen herkes kek nasıl nemli ve yumuşak yapılır gibi soruların yanıtlarını arıyor. Çok fazla malzeme gerektirmese de, lezzetli bir kek pişirmek için bunları mükemmel ve doğru miktarda karıştırmak vazgeçilmezdir.

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Giriş Tarihi: 08.12.2021 15:49
Her zaman pofuduk! İşte kabarmış kekin 6 püf noktası

Ancak kekinizi öne çıkarmak için inanılmaz süngerimsi ve kabarık bir pasta yapmanıza yardımcı olacak bazı pişirme teknikleri bulunuyor. Kabarık ve puf puf bir kek yapmak için bu 6 ipucu ile yaptığınız kek, kusursuz tadıyla herkesin aklını başından alacak.

Sıcaklığın Doğru Olduğundan Emin Olun

Pastayı süngerimsi yapmak için her bir bileşenin doğru sıcaklığı önemli bir rol oynar. Un ve yumurta oda sıcaklığında, tereyağı ılık olmalıdır.

Unu Dikkatlice Karıştırın

Karışımı yedirirken 8 rakamını hareket ettirin. Süper süngerimsi bir kek için, baloncukları öldürüp keki sertleştireceğinden keki fazla karıştırmadığınızdan emin olmalısınız.

Doğru Un

Özellikle kek unu içeren kekler, çok amaçlı un içeren keklerden çok daha hafif ve kabarıktır. Kek unu, keki süngerimsi yapan mısır nişastası ile karıştırılır.

Eleme Yapın

Unu elekten geçirmek, karışıma hava ekler ve daha hafif hale getirir. Bu nedenle, kekinizi süngerimsi ve süper kabarık hale getirmek istiyorsanız, unu ve kabartma tozunu karışıma eklemeden önce elemeniz önerilir.

Yumurtaları Yavaşça Çırpın

Yumurtaları yanlış çırpmak kekin ağırlaşmasına neden olabilir. Doğru yol 1/3 eklemektir. Tereyağı şeker karışımı ile karışan yumurtanın çok hızlı karışmaması gerekir.

Tereyağı, Şeker ve Krema

Tereyağı ve şekeri birlikte çırpmak, pastayı süngerimsi, kabarık ve nemli hale getirmek için önemli bir ipucudur. Tereyağı ve şekeri, karışımın iyice hava almasını sağladığını anlayabileceğiniz uçuk sarı ve kabarık hale gelene kadar uzun süre çırpın.

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