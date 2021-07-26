İdeal kıvam yumurta haşlamanın sırrı: Turta makinesi!

Kahvaltıda yumurta servis ederken, yumurtanın istenen kıvamda olması, hem yiyeni hem de yapanı oldukça tatmin eden bir şey. Özellikle rafadan bir yumurta pişirmek için istenen kıvamı yakalamak da her zaman kolay olmayabiliyor. Yumurtaların beyaz kısmının yeterince katı, sarısının ise daha akışkan bir kıvamda olmasını sağlayacak doğru ısı derecesini bulmak oldukça zor olabilir. Fakat sosyal medyada Jenny adlı bir anne her yaptığınızda mükemmel olacak rafadan yumurta tarifinin sırrını verdi. İşte Jenny'nin püf noktası.

Jenny bu muhteşem yumurta için bir cezve veya derin bir tencere yerine aslında bir turta makinesi kullanıyor. Birçok noktada bulabileceğiniz turta makineleri, sadece leziz turtalar yapmanızın dışında harika pişmiş yumurtanın da sırrını veriyor.





En iyi rafadan yumurta için 5 dakika, daha katı bir yumurta için ise 7 dakika bu makinede pişirmeyi öneren Jenny, istenilen her anda bu sayede en iyi kıvamı yakaladığını belirtiyor.

Jenny, yumurtaların daha yumuşak olması için pişirirken makinenin kapağını açık bırakmak gerektiğini de sözlerine ekledi. Tavsiyesinin yanı sıra, turta makinesinde pişirdiği ve sarısı çok güzel olan yumurtalardan bir parça paylaştı. Gönderisi büyük ilgi gördü ve birçok kişi daha önce bu amaçla pasta yapma makinesini kullanmayı düşünmedikleri için paylaştığı için Jenny'ye teşekkür etti.