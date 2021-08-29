İşte daha hızlı yemek yapmanın yolları

Yemek pişirme konusunda yeniyseniz veya mutfak becerilerinizi bir sonraki seviyeye taşımanın yollarını arıyorsanız, yemek pişirmenizi kolaylaştırmanın birkaç ipucunu sizler için listeledik. İşte mutfakta adeta bir şef gibi hızla yemek yapmanın sırları…

YEMEK PİŞİRMEYE UYGUN GİYİNİN

Aptalca gelebilir, ancak iş kıyafeti giymek sizi iş yerinde nasıl daha keskin ve daha profesyonel kılıyorsa, aynısı mutfak için de söylenebilir. Saçınızı toplayın, önlüğü bağlayın ve ayak parmaklarınızı örten rahat ayakkabılar giyin. Ayağınızın yakınına veya üzerine bir bıçak, çok sıcak veya ağır bir şey düşerse kendinizi böylece koruyabilirsiniz.

TARİFİ TEKRAR TEKRAR OKUYUN

Malzemeler, araçlar ve tekniklerin listesi dahil olmak üzere tarifi iyice gözden geçirin. Bu durum, pişirme sürecinde bir sonraki adım konusunda kendinizden emin olmanıza yardımcı olur. Yemek yapma esnasında da hata yapma ihtimalinizi azaltır.

TÜM ORTAMI HAZIRLAYIN

Tüm malzemeleri, hazırlama ve pişirme süresinden önce doğru yerlerde hazırlayın. Örneğin; küçük cam veya alüminyum hazırlık kaseleri kullanın ve kullanacağınız sıraya göre düzenleyin. Gerçekten pişirme sürecini ne kadar kolaylaştırdığına şaşıracaksınız, bu sayede bir şeyi hızlı bir şekilde ölçmek veya doğramak için daha fazla çaba sarf etmek zorunda kalmazsınız.

ALANI TEMİZ TUTUN

Kirli bir mutfak, dağınık, stresli bir aşçının işaretidir. Malzemeleri kullandıktan sonra kilerdeki uygun yerlerine tekrar koyma alışkanlığını geliştirin ve kirli kaseleri hızlıca durulayın ve lavaboda saklayın. Dökülenleri temizlemek için elinizin altında nemli bir sünger bulundurun. Yemek pişirirken temizlik yapmak bir kazan-kazan durumudur. Bunu daha sonra yapmak zorunda kalmazsınız ve kendinizi daha organize ve kontrollü hissedersiniz

PRATİK, PRATİK VE PRATİK

Nihayetinde, hızlı yemek pişirmek, pratik ve daha fazlasını gerektirir. Profesyonel şefler, mükemmel küp küp doğranmış sebzeleri ortaya koymadan önce sebzelerle dolu kasaları doğrarlar. Mutfaktaki üçüncü denemenizden sonra bile kendinizi bir anda daha rahat hissedecek ve en iyiyi yapmaya oldukça yaklaşmış olacaksınız.