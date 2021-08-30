Karnabahara aşık olabileceğiniz sağlıklı tarifler

Karnabahar, yüksek tansiyonu engellemekten kemik sağlığının gelişmesine katkıda bulunmasına kadar oldukça geniş bir alanda büyük faydaları bulunuyor. Fakat nadiren tüketilmesi, bu faydalardan eksik şekilde yararlanmaya neden oluyor. İşte karnabaharı en lezzetli hale getirecek tarifler…

KARNABAHAR LAZANYA

Malzemeler:

250 gr karnabahar

250 gr brokoli

200 gr lazanya yaprağı

500ml ekşi krema

3 yemek kaşığı maydanoz

200 gr jambon

12 çeri domates

200 gr kaşar peyniri

Nasıl yapılır:

Fırını önceden 180 ° C'ye ısıtın. Karnabahar ve brokoliyi 5 dakika kaynatın. Lazanya yapraklarının kaynatılması gerekmiyorsa, on dakika boyunca sıcak (kaynayan değil) suya koyun. Ekşi krema ile 3 yemek kaşığı su ve maydanozu karıştırın. Büyük bir fırın kalıbını yağla yağlayın. Hamur işinin 1 / 3'ünü veya yapraklarını tabana koyun. Daha sonra karnabahar ve brokolinin 1 / 2'sini, jambonun 1 / 2'sini, dilimlenmiş domatesin 1 / 3'ünü, peynirin 1 / 3'ünü ve sosun 1 / 3'ünü yerleştirin. Ardından tüm katmanları tekrar aynı sırada yapın. Lazanyayı sos ve peynirin geri kalanıyla doldurun. Lazanyayı 40 dakika pişirin. Ardından sıcaklığı 190 ° C'ye ayarlayın ve altın bir görünüme sahip olana kadar on dakika daha pişirin. Yemeğe ekmek ve salata ile sıcak servis yapın.

MİNİ KARNABAHAR TORTİLLA

Malzemeler:

500 gr karnabahar

2 yumurta

Maydanoz

Zevkinize göre tuz ve karabiber

Nasıl yapılır:

Karnabaharı bölün ve bir rondoda doğrayın. 2 1/2 bardak rendelenmiş karnabaharı ısıya dayanıklı bir kaseye koyun. İki dakika mikrodalgada ısıtın, sonra çıkarın ve karnabaharı iyice karıştırın. İki dakika daha mikrodalgada ısıtın ve tekrar karıştırın. Biraz soğumasını bekleyin ve nemini ortadan kaldırmak için bir elekten geçirin. Dikkatli olun çünkü karnabahar çok sıcak olacak! Yumurtaları, tuzu ve karabiberi ekleyin ve her şeyi iyice karıştırın. Ayrıca en sevdiğiniz baharatları ve doğranmış yeşillikleri de ekleyebilirsiniz. Fırını önceden 190 ° C'ye ısıtın. Bir fırın tepsisine fırın kağıdı koyun. Ekmeği yapmak için bu tabakanın üzerine yayın. Bir yüzünü on dakika pişirin. Sonra onları diğer tarafa çevirin ve beş ila yedi dakika pişirin. Ekmeğin biraz soğumasına izin verin. Bir tavayı ısıtın ve ekmeği bir çatalla bastırarak kızartın. İstediğiniz herhangi bir sosla servis yapın.

KARNABAHAR NUGGET

Malzemeler:

1/4 bardak süt (soya veya badem sütü de kullanabilirsiniz) 1 tatlı kaşığı beyaz sirke 3/4 su bardağı un 1 tatlı kaşığı öğütülmüş kuru sarımsak 1 karnabahar 1 su bardağı toz kırmızı biber 4 yemek kaşığı tereyağı Sos için 1/2 çay kaşığı beyaz sirke 1/4 çay kaşığı deniz tuzu

Nasıl yapılır: