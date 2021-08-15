Kavala’nın muhteşem lezzeti: Kavala kurabiyesi nasıl yapılır?

Un kurabiyesi ile arasındaki fark; badem ve unun kavrulması olan bu kurabiyeyi kendine özgü tadı ile kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. İşte Kavala kurabiyesinin yapılış adımları…

MALZEMELER:

1 su bardağı badem

2 su bardağı un

180 gram tereyağı

6 yemek kaşığı pudra şekeri

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

Üzeri için:

1 su bardağı pudra şekeri

YAPILIŞI: