Kavala’nın muhteşem lezzeti: Kavala kurabiyesi nasıl yapılır?

Un kurabiyesi ile arasındaki fark; badem ve unun kavrulması olan bu kurabiyeyi kendine özgü tadı ile kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. İşte Kavala kurabiyesinin yapılış adımları…
MALZEMELER:
- 1 su bardağı badem
- 2 su bardağı un
- 180 gram tereyağı
- 6 yemek kaşığı pudra şekeri
- 1 paket kabartma tozu
- 1 paket vanilya
Üzeri için:
- 1 su bardağı pudra şekeri
YAPILIŞI:
- Bademleri iri bir şekilde kıyın. Kıyılmış bademleri ısıtılmış tavada kavurmaya başlayın.
- Kıyılmış bademleri biraz kavurduktan sonra unu da ekleyin ve birlikte kavurmaya başlayın. Orta ateşte unun rengi dönene kadar kavurmaya devam edin.
- Tereyağı, pudra şekeri, vanilya ve kabartma tozunu bir kap içerisinde badem ve un karışımıyla bir araya getirin.
- Biraz yoğurduğunuz kurabiye hamurunu düz bir zemine alarak yoğurmaya devam edin ve hamurun tamamen özdeşleşmesini sağlayın.
- Yoğurduğunuz hamuru düz zemin üzerinde bir merdane yardımıyla 1,5 cm kalınlığında açın.
- Ardından yuvarlak bir kapağı yarım olarak kullanarak veya çelik bir yarım ay şeklindeki kurabiye kalıbı ile kurabiyelerinize şekil verin.
- Yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsisine kurabiyeleri, aralıklı olarak yerleştirin.
- Önceden ısıtılmış 170 derece fırına verdiğiniz kurabiyeleri kontrollü olarak pişmeye bırakın. Yaklaşık 20 dakika boyunca pişen kurabiyeleri, hafif renk aldığında fırından çıkarabilirsiniz.
- Soğumasını bekledikten sonra üzerine pudra şekeri döktüğünüz kavala kurabiyelerini servis edin.