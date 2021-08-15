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Kavala’nın muhteşem lezzeti: Kavala kurabiyesi nasıl yapılır?

Un kurabiyesine benzer yapısı, fakat yapılışı sırasında farklı yöntemler sayesinde eşsiz bir lezzet olan Kavala kurabiyesi, ülkemizde de en çok tercih edilen çay saati atıştırmalıklarından biri. Birkaç püf noktası sayesinde evinizde de yapabileceğiniz bu kurabiye, vazgeçemeyeceğiniz bir lezzet haline gelecek.

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Giriş Tarihi: 15.08.2021 16:13 Güncelleme Tarihi: 15.08.2021 16:29
KAVALA’NIN MUHTEŞEM LEZZETİ: KAVALA KURABİYESİ NASIL YAPILIR?

Un kurabiyesi ile arasındaki fark; badem ve unun kavrulması olan bu kurabiyeyi kendine özgü tadı ile kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. İşte Kavala kurabiyesinin yapılış adımları…

MALZEMELER:

  • 1 su bardağı badem
  • 2 su bardağı un
  • 180 gram tereyağı
  • 6 yemek kaşığı pudra şekeri
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 paket vanilya

Üzeri için:

  • 1 su bardağı pudra şekeri

YAPILIŞI:

  1. Bademleri iri bir şekilde kıyın. Kıyılmış bademleri ısıtılmış tavada kavurmaya başlayın.
  2. Kıyılmış bademleri biraz kavurduktan sonra unu da ekleyin ve birlikte kavurmaya başlayın. Orta ateşte unun rengi dönene kadar kavurmaya devam edin.
  3. Tereyağı, pudra şekeri, vanilya ve kabartma tozunu bir kap içerisinde badem ve un karışımıyla bir araya getirin.
  4. Biraz yoğurduğunuz kurabiye hamurunu düz bir zemine alarak yoğurmaya devam edin ve hamurun tamamen özdeşleşmesini sağlayın.
  5. Yoğurduğunuz hamuru düz zemin üzerinde bir merdane yardımıyla 1,5 cm kalınlığında açın.
  6. Ardından yuvarlak bir kapağı yarım olarak kullanarak veya çelik bir yarım ay şeklindeki kurabiye kalıbı ile kurabiyelerinize şekil verin.
  7. Yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsisine kurabiyeleri, aralıklı olarak yerleştirin.
  8. Önceden ısıtılmış 170 derece fırına verdiğiniz kurabiyeleri kontrollü olarak pişmeye bırakın. Yaklaşık 20 dakika boyunca pişen kurabiyeleri, hafif renk aldığında fırından çıkarabilirsiniz.
  9. Soğumasını bekledikten sonra üzerine pudra şekeri döktüğünüz kavala kurabiyelerini servis edin.

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