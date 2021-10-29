Hatay’ın vazgeçilmez kahvaltısı! Ayda 10 ton tüketiliyor

Kırıkhan ilçesindeki kebap ustaları yoğun talebe yetişmek için sabahın erken saatlerinde güne hazırlık için tezgahlarının başında oluyor. Kuzu ciğerlerini küp şeklinde doğrayıp toz biberden hazırlanmış sosla harmanlayan ustalar, parçaları şişe dizdikten sonra meşe odunu közünde pişiriyor.

Yanında soğan piyazı, lavaş ve salata konulan ciğer kebabı servis veya dürüm olarak müşterilere sunuluyor. Gastronomi kentinin tescilli tatlısı künefenin ardından ilgi gören ciğer kebabını tatmak için Kırıkhan'a çevre il ve ilçelerden gelenlerin sayısı her geçen gün artıyor.

Sabahın erken saatlerinde tüketilmeye başlanan Kırıkhan ciğer kebabı, genellikle öğle saatlerine kalmadan tüketiliyor. Ciğer talebine yetişmekte güçlük çeken işletmeciler, İzmir, Ankara ve Konya başta olmak üzere Türkiye'nin çeşitli illerinden kuzu ciğeri tedarik ediyor.