Kıvamı ve ölçüsü tam tutuyor: Bereketin simgesi aşure tarifi ve malzemeleri

Muharrem ayının gelenekleri arasında yer alan aşure tarifi, klasik lezzetler arasında yerini alsa da aslında birçok kişi için kıvamını tutturmak zordur. Siz de bu Muharrem ayında geleneği devam ettirip aşure yapmak istiyorsanız tarifimizi bir kenara not edin. Aşure nasıl yapılır sorusuna tarif detayları ve püf noktaları ile cevap veriyoruz, buyursunlar...

AŞURE TARİFİ İÇİN MALZEMELER

1 su bardağı aşurelik buğday

2 çorba kaşığı bal

Yarım su bardağı nohut

2/3 su bardağı toz şeker

Yarım su bardağı fasulye

Tuz

Fıstık, ceviz, badem

Meyve şekerlemeleri

1 su bardağı süt

2 çorba kaşığı gülsuyu

2 çorba kaşığı üzüm pekmezi

1 Portakal kabuğu rendesi

Kestane

Nar taneleri

AŞURE NASIL YAPILIR?





Aşurelik buğdayı geceden bir iki taşım kaynatarak ıslatın. Sabahtan en az bir saat pişirin. Nohutu ve fasulyeyi ıslatın ve düdüklü tencerede pişirin, suyunu dökmeyin, gerekebilir. Aşurelik buğdayı pişirin.

Bu arada diğer malzemeleri hazırlayın. Fıstık ve bademin kabuklarını soyun. Cevizi rendeleyin veya ince ince kıyın. Portakal kabuğunu rendeleyin. Kuru kayısı, incir, vb koyacaksanız onları küçük küplere doğrayın. Kestaneyi mikro dalga fırında, normal fırında ya da haşlayarak kabuğu soyulacak kadar pişirip, soyup küçük küplere doğrayın.

Kenarda bekletin. Aşurelik buğday pişerken bir taraftan da pişmiş nohutu ve fasulyeyi ekleyin. Tüm malzemeler arzu ettiğiniz kıvamdaysa şekerini koyun (şeker miktarını damak tadınıza göre artırabilirsiniz). 1 çay kaşığı tuz ekleyin. Bu arada suyunu kontrol edin, muhallebiden daha suluca olmalı. Eğer su koyacaksanız kaynar su koymalısınız.

Sütü, pekmezi, meyve şekerlemelerini, doğramış olduğunuz kestaneleri, fıstık ve bademi ilave edin. Şekerini ve kıvamını son kere kontrol ettikten sonra ocağın altını kapatın. Şimdi balı, portakal kabuğu rendesini ve gül suyunu koyabilirsiniz. Servis yaparken çekilmiş ceviz ve nar taneleri ile süsleyin.

AŞURE TARİFİ PÜF NOKTALARI

Aşurelik buğdayı bir gece önceden suda bekletin.

Tahılları haşladıktan sonra mutlaka suyunu süzün. Böylelikle aşurenin rengi berrak olacak.

Pişirme tencerenizi mümkün olduğunca büyük seçin.

Aşure kısık ateşte pişirilmelidir.

İncir son aşamada eklemelidir; çünkü incir aşurenin rengini bir miktar koyulaştırma özelliğine sahiptir.