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Kokusu burnumuza geldi: Çilek sorbeli irmikli muhallebi

Muhallebi tadında farklılık yaratacağınız, yaz mevsimine yakışır bir tatlı: Çilekli sorbeli irmikli muhallebi. Deneyen herkesin memnun kaldığı bu tarifimizi siz de akşam hazırlayabilirsiniz. Üstelik çok çok hafif! İşte karşınızda çilekli sorbeli irmikli muhallebi tarifi ve yapılışı.

Giriş Tarihi: 24.07.2021 11:39 Güncelleme Tarihi: 24.07.2021 11:42
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KOKUSU BURNUMUZA GELDİ: ÇİLEK SORBELİ İRMİKLİ MUHALLEBİ

MALZEMELER

1 litre süt
7 çorba kaşığı irmik
8 çorba kaşığı toz şeker
2 çorba kaşığı tereyağı

Sorbe için:

Yarım kilo çilek

YAPILIŞI

Süt, irmik ve tozşekeri derin bir tencereye alıp, muhallebi kıvamına gelene dek karıştırarak pişirin. Kıvam aldığında tereyağı ekleyip karıştırın. Tereyağı eriyince ocaktan alıp, servis kaplarına pay edin. Sorbe için çilekleri temizleyip blenderden geçirin. Geniş bir kaba incecik yayın ve derin dondurucuya yerleştirin. İyice donana dek dinlendirip, çıkarın. Çatal yardımıyla küçük parçalara ayırıp, muhallebilerin üzerlerine pay edin. Bekletmeden servis yapın.

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