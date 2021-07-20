Lokum kıvamında kavurma tarifi

Kavurma etin tadını en iyi şekilde deneyimleyebileceğiniz lezzetlerden biri. Her bayramda herkesin sabırsızlıkla beklediği bu lezzeti yapmak yapmak zor olmasa da etin doğru pişirmek oldukça önemli bir hale geliyor. Bu nedenle pişirme esnasında dikkat edebileceğiniz birkaç kural ile etin en iyi kıvamda pişmesini sağlayabilirsiniz. İşte muhteşem kavurma tarifi...

MALZEMELER:

500 gram dana eti

2 adet orta boy domates

1 adet soğan

1 adet kapya biber

2 adet yeşil biber

1 çay bardağı su

1 tatlı kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı pul biber

1 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz

YAPILIŞI: