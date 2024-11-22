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Mini pizza tarifi: Lezzet bombası küçük lokmalar...

Pizza, İtalyan mutfağının dünyaca ünlü bir lezzeti olsa da, farklı kültürlerin dokunuşlarıyla evrensel bir yiyecek haline gelmiştir. Özellikle "mini pizza" gibi uyarlamalar, modern mutfakta kolaylık ve paylaşım odaklı sunumlarıyla öne çıkar. İtalya’da geleneksel pizza Napoliten stiliyle ince hamurlu ve minimal malzemelerle yapılırken, mini pizzalar, daha yaratıcı ve çeşitli malzemelerle, bireysel porsiyonlarda sunulmasıyla dikkat çeker. Türkiye’de ise pizza, Türk mutfağının baharatları ve zeytin, mısır gibi yerel malzemelerle uyarlanarak kendine özgü bir kimlik kazanmıştır. Minik boyutlarıyla özellikle çocuklar ve atıştırmalık severler için popüler olan mini pizzalar, dünya mutfaklarının birleşimini yansıtan keyifli bir örnektir. İşte lezzet dolu o tarif...

Giriş Tarihi: 22.11.2024 08:48 Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 08:59
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MİNİ PİZZA TARİFİ: LEZZET BOMBASI KÜÇÜK LOKMALAR...

Malzemeler:

Hamur için:

  • 2 su bardağı un
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı şeker
  • 1 tatlı kaşığı kuru maya
  • 3/4 su bardağı ılık su
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

Sos için:

  • 2 yemek kaşığı domates salçası
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 2 yemek kaşığı su
  • 1 çay kaşığı kekik
  • 1 çay kaşığı fesleğen (isteğe bağlı)

Üst Malzemeler:

  • Rendelenmiş mozzarella veya kaşar peyniri
  • Zeytin dilimleri
  • Mantar dilimleri
  • Küp doğranmış kırmızı biber
  • Tatlı mısır
  • Minik köfteler (isteğe bağlı)

YAPILIŞI:

  • Unu geniş bir kaba alın. Tuz, şeker ve kuru mayayı ekleyip karıştırın.
  • Ortasını havuz gibi açıp zeytinyağını ve ılık suyu ekleyin. Yumuşak ama ele yapışmayan bir hamur elde edene kadar yoğurun.
  • Üzerini örtüp 30-40 dakika kadar mayalanmaya bırakın.
  • Küçük bir kasede domates salçasını, zeytinyağını, suyu ve baharatları karıştırın.
  • Mayalanan hamuru unlanmış bir zeminde merdane yardımıyla açın.
  • Çay bardağı veya yuvarlak bir kalıpla hamurdan küçük yuvarlaklar kesin.
  • Yağlı kağıt serili tepsiye yerleştirin.
  • Hamur yuvarlaklarının üzerine hazırladığınız sostan sürün.
  • Rendelenmiş peynir ekleyin.
  • Üzerine sevdiğiniz malzemeleri sıralayın (zeytin, mantar, mısır vb.).
  • Önceden ısıtılmış 200°C fırında 12-15 dakika pişirin. Peynirler eriyip hamurlar hafif kızardığında fırından çıkarabilirsiniz.
  • Ilındıktan sonra sıcak olarak servis edin.

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