Muhteşem kokunun ve lezzetin püf noktası! Kurabiyeyi bu şekilde yaparsanız...

Ufak detayları atlamak kurabiyeyi istediğiniz daha sert, daha yumuşak veya lezzetsiz hale getirebilir. Bu nedenle kurabiyeyi pişirirken dikkat edeceğiniz birkaç yöntem sayesinde lezzetine doyum olmaz atıştırmalıkları sevdiklerinizle tüketebilirsiniz. İşte kurabiye pişirmenin az bilinen detayları…
TEREYAĞI KULLANIMI
Margarin, sıvı yağ gibi alternatifler bulunsa da kurabiye yapmanın en güzel yolu, genellikle tereyağından geçiyor. Fakat bu noktada tereyağını nasıl kullandığınız da önemli. Fazla erimiş veya fazla donmuş bir tereyağı olmaması gerek. Kurabiye hamuru için oda sıcaklığında tereyağı, ideal kurabiye hamurunu hazırlamanızı sağlıyor.
KURU MALZEMELERİ ELEYİN
Kabartma tozu, un veya şeker gibi malzemeleri elemeden hamur haline getirmek, yerken ağzına gelecek birkaç topaklanmaya sebep olacaktır bu nedenle. Kurabiye hamurunuzu hazırlaken yanınızda bir elek bulundurmayı unutmayın.
DİNLENDİRMEYİ UNUTMAYIN
Kurabiye hamurunu tamamladıktan sonra hemen şekil vermeye çalışırsanız içinde kullandığınız katı yağ bu duruma izin vermeyebilir. Bu nedenle hamuru hazırladıktan sonra 30 dakika kadar bekleterek hamurun kendine gelmesini sağladıktan sonra şekil vermeniz en iyi sonucu almanızı sağlar.
FIRIN ISISINI KONTROL EDİN
Kurabiyeleri soğuk bir fırına koymak, pişme süresinin yanı sıra ısıya maruz kalma şeklini de değiştireceği için istediğiniz ağızda dağılma formunu yakalayamamanıza neden olur. Bu nedenle mutlaka kurabiyelerinizi ısıtılmış bir fırına yerleştirmeyi unutmayın.
AĞIZDA DAĞILMASI İÇİN TEK BİR MALZEME : SİRKE
Sirke, sadece tuzlu ve tatlı kurabiyelerde aradığınız kıyır kıyır etkiyi yaratıyor. Hazırladığınız hamura yalnızca bir iki damla sirke ekleyerek ağzınızda dağılan o muhteşem dokuya erişebilirsiniz.
HANGİ ŞEKER?
Hem toz hem de pudra şeker, kurabiye yapımında uygun olsa da istediğiniz pürüzsüz doku için pudra şekerini kullanabilirsiniz. Böylece pürüzsüz ve ağızda dağılan o yapıyı, pudra şekerinin dokusu ile sağlayabilirsiniz.