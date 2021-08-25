Muhteşem kokunun ve lezzetin püf noktası! Kurabiyeyi bu şekilde yaparsanız...

Ufak detayları atlamak kurabiyeyi istediğiniz daha sert, daha yumuşak veya lezzetsiz hale getirebilir. Bu nedenle kurabiyeyi pişirirken dikkat edeceğiniz birkaç yöntem sayesinde lezzetine doyum olmaz atıştırmalıkları sevdiklerinizle tüketebilirsiniz. İşte kurabiye pişirmenin az bilinen detayları…

TEREYAĞI KULLANIMI

Margarin, sıvı yağ gibi alternatifler bulunsa da kurabiye yapmanın en güzel yolu, genellikle tereyağından geçiyor. Fakat bu noktada tereyağını nasıl kullandığınız da önemli. Fazla erimiş veya fazla donmuş bir tereyağı olmaması gerek. Kurabiye hamuru için oda sıcaklığında tereyağı, ideal kurabiye hamurunu hazırlamanızı sağlıyor.

KURU MALZEMELERİ ELEYİN

Kabartma tozu, un veya şeker gibi malzemeleri elemeden hamur haline getirmek, yerken ağzına gelecek birkaç topaklanmaya sebep olacaktır bu nedenle. Kurabiye hamurunuzu hazırlaken yanınızda bir elek bulundurmayı unutmayın.

DİNLENDİRMEYİ UNUTMAYIN

Kurabiye hamurunu tamamladıktan sonra hemen şekil vermeye çalışırsanız içinde kullandığınız katı yağ bu duruma izin vermeyebilir. Bu nedenle hamuru hazırladıktan sonra 30 dakika kadar bekleterek hamurun kendine gelmesini sağladıktan sonra şekil vermeniz en iyi sonucu almanızı sağlar.