Mutfağınızdaki malzemeler ile lezzet şöleni: Magnolia tarifi

İster kahvenin ister çayın yanına ya da tatlı kaçamakları için her an tüketilebilen bu tatlıyı kısa sürede hazırlayabilirsiniz. Böylece sevdiklerinizle veya yalnız olarak kendinizi şımartmak için ihtiyacınız olan mutluluğu size verebilir. İşte magnolia tarifi…

MALZEMELER:

1 litre süt

2 yemek kaşığı nişasta

3 yemek kaşığı un

1 adet yumurtanın sarısı

1 paket krema

1 su bardağından biraz az şeker

1 paket vanila

1 paket bebe bisküvisi

İstediğiniz miktarda çilek

YAPILIŞI: