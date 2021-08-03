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Şifa deposu: Ilık pancar salatası tarifi

Sağlık açısından pek çok faydası olan pancarın, ülkemizde bulunması ve yetiştirilmesi oldukça çok kolaydır. Hal böyle olunca kendisi bol bu kırmızı güzelliği mutfaktan eksik etmek olmaz. Hafifliği ve kolay yapımıyla ılık pancar salatası tarifi

Giriş Tarihi: 03.08.2021 08:56
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ŞİFA DEPOSU: ILIK PANCAR SALATASI TARİFİ

MALZEMELER

6 adet orta boy pancar
Yeteri kadar su

Sos için:

2 diş sarmısak veya 2 dal taze sarmısak
4 çorba kaşığı süzme yoğurt
2 çorba kaşığı lor veya yumuşak keçi peyniri
Tuz

Üzeri için:

2 çorba kaşığı zeytinyağı

YAPILIŞI

Pancarları iyice yıkayıp tencereye alın. Üzerini geçecek kadar su ilave edip yumuşayana dek haşlayın. Suyunu süzüp, dilimleyin. Daha sonra servis tabağına alın. Sos için rendelenmiş sarmısak, yoğurt, lor ve tuzu çırpın. Pancarın üzerine yerleştirin. Zeytinyağı gezdirip servis yapın.

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