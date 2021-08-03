Şifa deposu: Ilık pancar salatası tarifi

MALZEMELER
6 adet orta boy pancar
Yeteri kadar su
Sos için:
2 diş sarmısak veya 2 dal taze sarmısak
4 çorba kaşığı süzme yoğurt
2 çorba kaşığı lor veya yumuşak keçi peyniri
Tuz
Üzeri için:
2 çorba kaşığı zeytinyağı
YAPILIŞI
Pancarları iyice yıkayıp tencereye alın. Üzerini geçecek kadar su ilave edip yumuşayana dek haşlayın. Suyunu süzüp, dilimleyin. Daha sonra servis tabağına alın. Sos için rendelenmiş sarmısak, yoğurt, lor ve tuzu çırpın. Pancarın üzerine yerleştirin. Zeytinyağı gezdirip servis yapın.