Şifa deposu: Ilık pancar salatası tarifi

MALZEMELER

6 adet orta boy pancar

Yeteri kadar su

Sos için:

2 diş sarmısak veya 2 dal taze sarmısak

4 çorba kaşığı süzme yoğurt

2 çorba kaşığı lor veya yumuşak keçi peyniri

Tuz

Üzeri için:

2 çorba kaşığı zeytinyağı

YAPILIŞI

Pancarları iyice yıkayıp tencereye alın. Üzerini geçecek kadar su ilave edip yumuşayana dek haşlayın. Suyunu süzüp, dilimleyin. Daha sonra servis tabağına alın. Sos için rendelenmiş sarmısak, yoğurt, lor ve tuzu çırpın. Pancarın üzerine yerleştirin. Zeytinyağı gezdirip servis yapın.