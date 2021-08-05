Toplanın! Dünyanın en pofuduk ekmeğinin tarifini veriyoruz

Ekmek zor gibi düşünülse de aslında hemen herkesin kolaylıkla ev konforunda yapabileceği, temel bir besin. Fakat pofuduk ekmek yapmanın birkaç püf noktası bulunuyor. İşte o püf noktaları.

MALZEMELER

1 su bardağı ılık su

Yarım su bardağı ılık süt

1 yemek kaşığı instant maya

1 yemek kaşığı şeker

1 tatlı kaşığı tuz

4 su bardağı un

3 yemek kaşığı sıvı yağ

YAPILIŞI

Süt, su, şeker ve mayayı bir kapta karıştıralım ve birkaç dakika bekletelim.

Sıvı yağ ve tuzu da ekledikten sonra karıştırma işlemine devam edin.

Kontrollü bir biçimde yavaş yavaş unu da ekleyerek yumuşak bir hamur elde edin.

Ardından hamurun üzerini nemli bir bezle kapatarak 40 dakika sıcak bir ortamda mayalanmaya bırakın.

Mayalanma işlemi tamamlandıktan sonra hamurdan istediğiniz şekli vermek için yeterli sayıda parça koparın. Yuvarlak ekmekler için 7 veya 8 parça koparabilirsiniz.

Her parçayı elinizde yuvarladıktan sonra tepsiye dizin.

Bu noktada tepsi mayalaması en önemli süreç. Tepside 40 dakika boyunca bekleterek pofuduk ekmeklere sahip olabilirsiniz.

Tepsi mayası tamamlanan ekmeklerin üzerine fırçayla biraz su sürdükten istediğiniz gibi çizikler atın.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin.

Fırından çıkardıktan sonra kurumaması için üzerine bir bez örterek 10 dakika boyunca soğumasını bekleyin ve servis edin.