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Yoğurtlu gözleme tarifi

Diğer bildiğiniz gözlemelere benzemeyen bu gözleme size bildiklerinizi unutturacak! Yoğurtlu gözleme hem pratik hem de leziz, işte sizlere yoğurtlu gözleme tarifi...

Giriş Tarihi: 31.07.2021 10:38
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YOĞURTLU GÖZLEME TARİFİ

MALZEMELER

Harç için: 500 gram süzme yoğurt
Yarım demet dereotu
7-8 dal maydanoz, yeteri kadar tuz

Hamur için:

Dört buçuk su bardağı un
1 çay bardağı süt
Yarım çay bardağı sıvı yağ
Bir buçuk çay bardağı su
Yeteri kadar tuz

Kızartmak için:

8 çorba kaşığı sıvıyağ

YAPILIŞI

Harç için yoğurt, kıyılmış dereotu, maydanoz ve tuzu iyice karıştırın. Hamur için unu yoğurma kabına alıp, süt, sıvıyağ, su ve tuz ilave edip yoğurun. Hamuru 4 eşit bezeye ayırın. Oklava yardımıyla her parçayı ayrı ayrı orta kalınlıkta açın. Bir adet yufkanın ortasına yoğurtlu harçtan sürüp, zarf gibi katlayın. 2 çorba kaşığı sıvıyağı yapışmaz yüzeyli tavaya alıp, gözlemeyi önlü arkalı pişirin. Kalan yufkaları da aynı şekilde hazırlayıp servis yapın.

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