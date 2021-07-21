Yazın ferah lezzeti: Domates dolması

Domates, girdiği her yemeği lezzetlendirirken aynı zamanda tek başına da muhteşem bir yemek olabiliyor. Domates dolması, lezzetli iç harcı ve pişirilme yöntemi ile sofralarınızda vazgeçemediğiniz zeytinyağlılar arasında alacak. İşte domates dolması tarifi...
Patlıcanları alacalı soyup küçük küpler halinde doğrayın ve kızgın zeytinyağında kızartın.
Fazla yağını almak için kağıt havlu üzerine çıkarın. Domateslerin üst kısımlarını kapak olacak şekilde kesin. İçlerini bir kaşıkla çıkarıp küp doğrayın ve daha sonra kullanmak üzere kenara alın.
Fırın kabını 1 çorba kaşığı zeytinyağı ile yağlayıp domatesleri yerleştirin. Orta boy sığ bir tencereye 1 çorba kaşığı zeytinyağı, ince doğranmış soğan, sarımsak, acı kırmızıbiber ve sivri biberi koyun.
5 dakika soteledikten sonra domateslerin içinden çıkardığınız domates parçalarını ve tuzu ekleyin. Birkaç dakika daha pişirdikten sonra patlıcanları ilave edin.
Hepsini birlikte 5 dakika daha pişirdikten sonra tuzunu ayarlayın ve tencerenin altını kapatıp soğumaya bırakın. İç harcı domateslerin içlerine pay edip kapaklarını kapatın ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında 30 dakika pişirin.
Soğuk veya ılık olarak, sarımsaklı veya sade yoğurtla servis edin.