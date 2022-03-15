Yeraltında yaşamın umudu bir demet çiçek

KIEV, 24 Şubat'tan bu yana zaman zaman Rus hava saldırılarının hedefi oldu. Savaşın başladığı günden bu yana metro istasyonlarında kalan ve evlerine dönmekten korkan çok sayıda aile metro istasyonlarında kalmaya devam ediyor. Kiev
'deki Dorogojichi metro istasyonunda çoğu kadın ve çocuklardan oluşan yaklaşık 50 Ukraynalı kalıyor. Yerlere serilmiş battaniyeler, onun üzerinde uyumaya çalışan insanlar ve içerdeki havayı soğutan rüzgâr, kurulan çadırlar adeta film sahnelerini andırıyor.
İstasyonda kalan anneler, çocukları savaşı hissetmesin diye büyük çaba sarf ediyor. Eşi Ruslara karşı savaşan Taria
Blazhevych, saldırılar başladıktan sonra iki çocuğunu da yanına alarak metro istasyonuna gelmiş. İki haftadan fazla süredir istasyonda kalan Blazhevych, çocuklarıyla metro istasyonun girişine yerleştirdiği küçük kamp çadırında hayatını sürdürmeye çalışıyor. İstasyonda yürüyen bir kadının elindeki çiçek 'Her şeye rağmen yaşam ve umut' dedirtiyor.