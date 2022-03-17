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Giriş Tarihi: 17.3.2022

Tahliye araçları çarpıştı: 7 ölü, 9 yaralı

Tahliye araçları çarpıştı: 7 ölü, 9 yaralı
UKRAYNA'DA sivilleri güvenli bölgeye tahliye eden otobüs ile minibüsün çarpışması sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. Hmelnitskiy bölgesindeki Kropivnitskiy-Znamenka karayolunda seyir halinde olan bir otobüs ve bir minibüs kafa kafaya çarpıştı. Olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada minibüs şoförü ve minibüste bulunan 6 yolcu olay yerinde hayatını kaybetti. Çarpışmanın etkisiyle yolculara ait eşyalar da etrafa savruldu. Kaza nedeniyle karayolu bir süreliğine trafiğe kapatıldı. İHA
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Tahliye araçları çarpıştı: 7 ölü, 9 yaralı
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