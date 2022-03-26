Ateş hattından 12 saat tarlada araba kullanarak kurtuldu

20 YILDIR Ukrayna
'nın başkenti Kiev
dışındaki bir inşaat şirketinde çalışan Engin Sav aynı şirkette tercüman olan Ukraynalı Vira ile evlenerek iki çocuk sahibi oldu. Bombalı saldırılar onları 3 hafta sığınağa soktu. Sav bir gece 'Ya çıkacağız, ya öleceğiz' diyerek çocukları Aylin (10) ve Ali Kerim (12) ile eşini alarak bomba seslerinin altında 12 saat tarlada araba sürdü. Yolda hedef olamamak için tarlada sürüş yaptığını anlatan Sav "Tarlada karanlıkta ilerlediğimiz anlar korku filmi gibiydi. 58 saatte Türkiye
'ye geldik" dedi.