Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Rusya-Ukrayna Savaşı Haberleri Ateş hattından 12 saat tarlada araba kullanarak kurtuldu
Giriş Tarihi: 26.3.2022

Ateş hattından 12 saat tarlada araba kullanarak kurtuldu

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Ateş hattından 12 saat tarlada araba kullanarak kurtuldu
20 YILDIR Ukrayna'nın başkenti Kiev dışındaki bir inşaat şirketinde çalışan Engin Sav aynı şirkette tercüman olan Ukraynalı Vira ile evlenerek iki çocuk sahibi oldu. Bombalı saldırılar onları 3 hafta sığınağa soktu. Sav bir gece 'Ya çıkacağız, ya öleceğiz' diyerek çocukları Aylin (10) ve Ali Kerim (12) ile eşini alarak bomba seslerinin altında 12 saat tarlada araba sürdü. Yolda hedef olamamak için tarlada sürüş yaptığını anlatan Sav "Tarlada karanlıkta ilerlediğimiz anlar korku filmi gibiydi. 58 saatte Türkiye'ye geldik" dedi.
ARKADAŞINA GÖNDER
Ateş hattından 12 saat tarlada araba kullanarak kurtuldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA