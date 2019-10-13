Rüyada kuş görmek ne anlama gelir? Rüyada kuş görmenin manası

Rüyada kuş görmek, kuşun cinsi ve rüyanın detaylarına göre değişkenlik göstermektedir. Rüyada gördüğünüz kuş bir evden bir şey alırsa ve o evde hastalığı olan biri varsa, bu hasta kişinin ölümü anlamına gelir. Rüyada büyük bir kuş görmek güzel gelişmelerin habercisi olarak yorumlanır. Yüksek statülü güçlü ve varlıklı bir insanı ifade eder. Bir rüyada güzel ve renkli bir kuş görmek duyulacak güzel bir haber, ürkütücü ve sevgisiz bir kuş görmek ise sıkıntıya sokacak bir engele işaret ediyor. Beyaz bir kuş görmek, aydınlanma, huzur ve iyi şeylerin işareti olarak yorumlanır.

Bir rüyada kuş sesi duymak, güzel sözler duymak veya değerli bir bilgi almak anlamına gelir. Bir rüyadaki kuş sürüsü kolay kazanılan serveti temsil eder. Yuvadaki yavru kuş da bir çocuğu temsil eder. Bir rüyada kuş yakalamak, güçlü bir insan üzerinde kontrol sahibi olmak demektir. Rüyada kuş öldürmek, amacını gerçekleştirmek anlamına gelir. Tüyleri almak, rüyada kuşları temizlemek ve beslemek ise kazanç, refah veya kadın demektir.

RÜYADA KUŞ GÖRMEK İLE İLGİLİ GENEL YORUM

Bir kuş, bir rüyada birinin eline geçerse, bu mutlu bir haber demektir. Bir rüyadaki kuş da çalışmak demektir. Bir rüyadaki bilinmeyen bir kuş, bir uyarı, tavsiye veya tavsiye anlamına gelir. Birinin kuşu bir rüyada güzel görünüyorsa, rüya sahibinin işinin kalitesini gösterir. Çirkin görünümlü bir kuş, rüya sahibine eylemlerinin kalitesini veya bir elçinin ona iyi haber getirebileceğini gösterir. Bilinmeyen bir kuş kar demektir. Siyah renkli kuşları bir rüyada görmek kötüleri, beyaz renkli kuşlar iyi işleri temsil eder. Bir rüyadaki renkli kuşlar karışık eylemleri temsil eder. Bir kuşu bir rüyada görmek ayrıca onur, güç, otorite veya kar anlamına gelebilir.

Bir rüyadaki bilinmeyen bir kuş ölüm meleğini temsil eder. Bir çakıl, kağıt veya solucan seçmek için yere dalış yapan bir kuş görürse, o zaman hasta bir kişiyi rüyasında barındıran bir evden uzaklaşırsa, hasta kişi kısa sürede hastalığından ölecek demektir. . Biri rüyasında kendisine doğru dalan bir kuş görürse, yolculuk demektir. Biri onu başının üstünde, omuzlarının üzerinde dururken veya bir rüyasında kucağında oturduğunu görürse, kişinin işini veya mesleğini ifade eder. Eğer kuş rüyada beyazsa, bu, işinin temiz olduğu anlamına gelir, Rüyada rengi bronzlaşmışsa, bu, işinin lekeli olduğu anlamına gelir. Rüyada erkek bir kuş hamile bir kadının kucağına oturuyorsa, doğacak çocuğun erkek olacağı anlamına geldiği şeklinde yorumlanır. Dişi bir kuş rüyasında kucağına oturursa, kız olacağı anlamına gelir.

Rüyada karatavuk görmek

Rüyada karatavuk görmek, motivasyon eksikliğini gösterir. Tam potansiyelinizi kullanmıyorsunuz. Alternatif olarak, kıskançlığı, şehvet veya günahı temsil eder.

Rüyada şahin görmek

Rüyanda bir şahin görmek, ölümü ve çürümeyi sembolize eder. Rüya sahibinin çirkin bir yönünü temsil ediyor olabilir.

Rüyada kanarya görmek

Rüyalarında bir kanarya görmek mutluluk ve uyumu temsil eder. Alternatif olarak, rüya bir ilişki için isteklerinizi veya yeni bir ilişkinin filizlenmekte olduğunu gösterebilir.

Kardinal

Rüyalarında bir kardinal görmek, canlılığı ve mutluluğu temsil eder. Aynı zamanda ilk sırada veya öndeki konumunuz da olabilir.

Rüyada tavuk görmek

Rüyanızdaki tavukları görmek, korkaklığı ve irade eksikliğini sembolize eder.

Sultan papağanı görmek

Rüyada papağan görmek, duygularınızı başkalarından sakladığınız anlamına gelebilir. Ancak, gerçek duygularını saklayacak tek kişi sen olmayabilirsin.