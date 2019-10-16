Rüyada adet kanı, çeşitli anlamlara sahiptir. Rüyada adet kanı görmek, hayırlı işler olacağına işaret eder. Bununla birlikte görülen rüya sonucunda önemli bir sırrın ortaya çıkacağı düşünülür. Bu sırrın ortaya çıkması da rüyayı gören kişiyi zor bir durumda bırakacaktır. Kimi zaman görülen rüyalar akılda kalırken kimi zamanda unutulup gider. Uyanır uyanmaz en çok bakılan rüya tabirlerinden biri de rüyada adet kanamasıdır. Peki rüyada adet kanı görmek ne anlama geliyor? Rüyada adet kanaması anlamları nedir?

RÜYADA ADET KANI GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Adet kanı görmek, rüya sahibinin kötü davranışlarına delalet eder. Başka rüya tabircilerine göre ise rüyada adet kanı, ilerleyen günlerde ortaya çıkacak olan birtakım zorluklara da yorulur. Haberimizin devamında rüyada adet kanı görmenin farklı anlamlarıyla birlikte yorumlamaları bulunuyor.

RÜYADA ADET KANI GÖRMEK

Bu rüya sonucunda önemli bir sırrın ortaya çıkacağı düşünülür. Bu sırrın ortaya çıkması da rüyayı gören kişiyi zor bir durumda bırakacaktır. Bunun yanında rüyada adet kanı görmek, rüya sahibinin vazgeçemediği alışkanlıklarına işaret edebilir. Rüyada adet kanaması görmek kişinin gerçek hayatında tüm işlerini büyük bir panikle yürüttüğüne ve etrafındakilerin de bu panikten rahatsız olduğuna işarettir.

RÜYADA KAN GÖRMEK

Rüyada kan görmek genel hatlarıyla haram bir işe bulaşma olarak yorumlanmaktadır. Eğer kişi yaptığı bir kötülükten dolayı kendini suçlu hissediyorsa bu kan onun vicdanının dışa vurumudur. Çok fazla kanın çıktığının görülmesi anne, baba veya evlattan gelebilecek bir yardımın kesilmesi manasına gelmektedir.

RÜYADA ADET KANAMASI OLDUĞUNU GÖRMEK

Rüyada adet kanaması olduğunu görmek; kan görülmüşse rüya sahibinin kötü davranışlarına delalet eder. İlerleyen günlerde ortaya çıkacak olan birtakım zorluklara da yorulur.

RÜYADA ZAMANSIZ ADET OLDUĞUNU GÖRMEK

Rüyada zamansız adet olduğunu görmek her gün bir önceki günden daha çok iş yapılacağına, düşünceli bir dönemden geçmeye işaret eder. Rüyayı gören yaşlı birisi ise neşenizi kimsenin kaçıramamasına delalet etmektedir.

RÜYADA HAMİLEYKEN ADET OLDUĞUNU GÖRMEK

Rüyada hamileyken adet kanı görmenin farklı anlamları vardır. Kişinin hayırlı işlere atılacağına ve iş hayatında giderek şansının artacağına işarettir. Bir diğer tabire göre de hamile kadının rüyada regl olması erkek çocuk doğuracağına delalet eder.

RÜYADA YAŞLI KADININ ADET OLDUĞUNU GÖRMESİ

Rüyada yaşlı kadının adet olduğunu görmesi farklı anlamlarla yorumlanır. Çok güvendiğiniz birinden göreceğiniz zarar sizi üzebilir. Başkalarına güveniniz sarsılabilir ve siz de başkasının hatası yüzünden zor durumda kalabilirsiniz.