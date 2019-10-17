Rüyada bayrak görmek ne demektir? Rüyada bayrak görmenin anlamları

"Rüyada bayrak görmek ne demektir?" sorusunun yanıtı yoğun ilgi görüyor. Rüyada bayrak görmenin anlamları çeşitlendirilebilir. Örneğin; dalgalanan bayrak, bayrak asmak, bayrak açmak, genel olarak bayrak gibi anlamlar türetilebilir. Genel olarak; rüyayı gören kişinin talihinin iyi gideceğine ve hayra yorumlanan rüyada bayrak görmek ne demektir? İşte yanıtı!

RÜYADA BAYRAK GÖRMEK NE DEMEKTİR?

Bayrak genel olarak şan, şöhret, güç ve iyi talih olarak yorumlanır. Hemen hemen herkesin görebileceği rüyalardan bir tanesi olan rüyada bayrak görmenin anlamları nelerdir?

Rüyada beyaz bayrak görmek:

Rüyada beyaz bayrak görmek, temiz bir kadına işarettir.

Rüyada ev üzerinde bayrağın dalgalandığını görmek:

Böyle bir rüya gören kişinin evinden birinin öleceğine işaret eder.

Rüyada kendi hesabına bayrak aldığını görmek:

Bu rüyayı gören kişinin bulunduğu mevkiden azledileceğine alamettir.

Bekar bir adamın kırmızı bayrak görmesi:

Kötü huylu bir kadınla evleneceğine işaret eder.

RÜYADA BAYRAK GÖRMENİN ANLAMLARI NELERDİR?

Genel olarak rüyada bayrak görmenin birçok anlamı bulunur. İşte bazıları;

Rüyada bayrak görmenin dört ayrı yorumu vardır:

Birincisi; büyüklük

İkincisi; yolculuk

Üçüncüsü; makam ve büyüklük

Dördüncüsü; iyi hal.

Rüyasında bayrak gören kişi; zengin, cömert veya öncü kişiye işaret eder. Kendine ait bir bayrak görmek; bazı kimselerden menfaat elde edileceğini gösterir.

Rüyada beyaz ve büyük bir bayrağa sahip olduğunu gören kişi; zengin biriyle arkadaş olur ve onun yardımıyla menfaat elde eder. Siyah bayrağa sahip olduğunu görmek ise yargıç veya hatip olacağınız anlamına gelebilir.

Rüyada bayrağın dalgalandığını görmek; üzüntüye, bayrak taşımak; saygınlık elde edileceğine, bayrak indirmek; yapılan iş yüzünden pişmanlık duyulacağına işarettir.

Rüyasında milli bayrak taşıdığını görmek; ülkesine hizmet edeceğiniz anlamına gelir.

Rüyada bayrak sallamak

Rüyasında bayrak salladığını gören kişi bunu hayırla yorumlamalıdır. Kişinin iş hayatında başarılı birisi olacağına ve herkes tarafından sevileceğine işaret eder. Aynı zamanda büyük kazançlar elde edecektir.

Rüyada katlanmış bayrak görmek

Rüyada katlanmış bayrak gören kişi; ailesiyle sorun yaşayabilir. Sıkıntılı bir dönemden geçebilir ve maddi anlamda zorluklara göğüs gerebilir. Bazı rüya yorumcularına göre ise; rüyada katlanmış bayrak görmek kazançlı işler yapacağına işarettir.

Rüyada yırtık bayrak görmek

Bu rüyayı gören kişi hayatı hayatının belli alanlarında başarısız olma ihtimaline sahiptir. Olumsu bir yorum olarak adlandırılır. Pek hayırlı bir rüya değildir.

Rüyada bayrak öpmek

Rüyada bayrak öptüğünü gören kişi hayatı boyunca güzel işlerin sahibi olacak ve olumlu, huzurlu bir hayat süreceğini ifade eder.

Rüyada bayrak taşımak

Böyle bir rüya gören kişi şanla ve şerefle yorumlanır.

Rüyada kırmızı bayrak görmek

Rüya sahibi kişinin pişmanlık yaşayacağı bir evlilik yapacağı anlamına gelir. Bazı rüya tabircilerinin yorumlarına göre; mutsuz ve huzursuz geçecek olan bir ömre işarettir.