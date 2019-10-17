Rüyada timsah görmek ne anlama gelir? Timsah beslemek, öldürmek nasıl yorumlanır?

Rüyada timsah, son derece çeşitli anlamlara sahiptir ve farklı şekillerde yorumlanır. Rüyada timsah görmek, alçak düşmana işaret eder. Öyle ki, rüya sahibinin düşmanının hedefinde olduğu manasına da gelir. Rüyada timsah beslemek ise, kişinin son derece duygusal bir yapıda olduğunu ve çok sevdiği bir kişi tarafından ihanete uğrayacağına delalet eder. Öte yandan, rüyada timsah öldürmek de hayra yorumlanır ve sıkıntıların çözülmesi olarak kabul görür.

RÜYADA TİMSAH GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada timsah görmek kolluk kuvvetlere, alçak birine, dost görünen düşmana, rakibe, zulüm eden kişiye ve hile ile kazanç elde eden kimseye delalet eder. Rüya sahibinin timsahı alt ettiğini görmesi rakiplerine ve hasımlarına karşı kazanacağı başarıya işaret eder. Eğer timsah rüyada sudan çıkmışsa bu, rüya sahibinin iş hayatında çok güçlü ve çok dişli rakipleri bulunduğuna aynı zamanda hasımlarına işaret eder.

RÜYADA TİMSAH DERİSİ GÖRMEK

Rüyada derisinden yapılmış bir çanta görmek hayırlara işarettir. Bol kazanç ve bol rızık anlamına gelir. Rüyada timsah derisi ayakkabı görmekse başkaları tarafından yaşanacak olan zahmet ve sorun anlamına gelir.

RÜYADA TİMSAH ETİ YEMEK

Rüyada timsah eti yemek kişinin ruhsal çöküntüden kurtulması ve yeniden yaşama sevinci kazanması için adım atması gerektiğine delalet eder.

RÜYADA TİMSAH YAVRUSU GÖRMEK

Rüyada timsah yavrusu görmek, önemli olmayan ama ağrı veren hastalıkların baş göstereceği anlamına gelir.

RÜYADA TİMSAH SALDIRISINA UĞRAMAK

Rüyada timsah saldırısına uğramak, bilinç kazanmak, gönül gözünün açılması ve kişinin farkındalık sahibi olması anlamına gelir.

RÜYADA TİMSAH ÖLDÜRMEK

Rüyasında timsah öldüren kimse sıkıntıların çözüleceğine ve düşmanlarınıza karşı galip gelmeye yorumlanır.

RÜYADA TİMSAH YAKALAMAK

Rüyada timsah yakaladığını gören rüya sahibinin bol kazanç getirecek işlere gireceğine, gönül gözünün açılacağına, etrafında kendisini kötü yola düşürmek isteyen insanların olduğuna da işarettir.

RÜYADA TİMSAH BESLEMEK

Rüyada timsah beslediğini görmek, rüya sahibinin çok sevdiği bir kişi tarafından ihanete uğrayacağı manasına gelir. Ayrıca rüyada timsah beslemek, kişinin duygusal birisi olduğu anlamına gelmektedir.

RÜYADA TİMSAH SÜRÜSÜ GÖRMEK

Rüyada timsah sürüsü görmek, rüya sahibinin büyük işlere gireceğine, bu işlerden kazançlı bir şekilde çıkamayacağına, sıkıntılı dönemlere gireceğine, yaşamının tehlike içerisinde olacağına delalet eder.

RÜYADA TİMSAHIN ISIRMASI

Rüyada timsah tarafından ısırıldığını gören kişinin rüyası, düşmanları ya da rakipleri tarafından tuzağa düşürülmek istendiğine delalet eder.

RÜYADA TİMSAHTAN KORKMAK

Rüyada timsahtan korktuğunu gören kişinin, sorunlar ve sıkıntılar karşısından yaptığı hamlelerin ve yaklaşımların değişmesi gerektiği anlamına gelir. Bu rüya aynı zamanda kişinin duygusal zekâsının çok güçlü olduğuna işaret eder.