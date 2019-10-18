Rüyada ekmek görmek ne anlama gelir? Rüyada ekmek yemek, kesmek anlamı...

Rüya tabirleri birçok vatandaş tarafından gün içerisinde yoğun olarak araştırılmaktadır. Rüyada ekmek görmek, birçok kaynakta olumlu olarak yorumlanır. Ancak bu yorum diğer unsurlara göre değişiklik gösterir. Örneğin rüyada ekmek yemek, hayatınızda yeni ve güzel bir sayfa açacağınız şeklinde yorumlanmaktadır. Peki, Rüyada ekmek görmek ne anlama gelir? İşte tabiri…

RÜYADA EKMEK GÖRMEK NE ANLAMA GELMEKTEDİR?

Rüyada ekmek görmek rahat bir hayat yaşayacağınız şeklinde yorumlanmaktadır. Çoğu tabirci bu rüyanın güzel günlerin habercisi olduğunu söylemektedir. İslamiyet için ekmek bereketin temsilcisi olduğundan uykuda görülen bu hayal de kişinin evine gelecek olan bereketi temsil etmektedir.

Rüyada ekmek yemek:

Rüyada ekmek yediğini görmek, güzel bir hayat sürmek anlamına geldiği söylenmektedir. Bolluk ve bereket içerisinde bir hayat sürmeye delalettir. Borcu olanların borçlarından kurtulup helal para kazanacağı şeklinde ifade edilmektedir.

Rüyada ekmek aldığını görmek:

Rüyada ekmek aldığını görmek, sahip olduğunuz mallarda kayıp yaşamayacağınıza hatta bereket kazanacağınıza delalet etmektedir. Bu sebeple rüyadaki ekmek bol rızık ve kısmet olarak tabir edilmektedir. Maddi ve manevi iyiliğinizin artacağı da yine başka bir kaynakta geçmektedir.

Rüyada ekmek yapmak:

Rüyada ekmek pişirmek helal bir şekilde kazanılan paraya işarettir. Eğer beyaz ekmek yapılıyorsa maddi olarak gelirinizin artacağına ve geri kalan hayatınızda mevki olarak yükselmeye delalet etmektedir. Başka insanlarla ekmeğinizi paylaştığınızı görmeniz ise dostlarınız ve ailenizle aranızda yaşadığınız problemlerin düzeleceği şeklinde yorumlanmaktadır. Pişirilen ekmek siyah oluyorsa bu ise bir kişiden zarar göreceğiniz veya haram mal kazandığınız anlamına gelmektedir.

Rüyada ekmek kırıntısı görmek:

Rüyada ekmek görmek, genel olarak olumlu yorumlansa da ekmek kırıntısı görmek pek de hayra alamet değildir. Hayatınızda karşılaşacağınız ufak çaplı da olsa sorunlar şeklinde yorumlanmaktadır. Eğer ekmek kırıntılarını temizliyorsanız bir süre çekilen dertlerin ardından güzel bir yaşantıya kavuşacağınızı göstermektedir.

Rüyada ekmek kesmek:

Ekmek genel olarak hayır ve bereketi temsil ettiğini söylemiştik. Rüyada ekmek kesmek ise kısa sürede gerçek olmasını istediğiniz hayalinizin gerçekleşeceği ve muradınıza en yakın zamanda ereceğinizi temsil etmektedir. Bekar birinin bu rüyayı görmesi mutlu olacağı biriyle evlenmeye kısmete delalettir.

Rüyada ekmek atmak:

Rüyada ekmek attığını görmek, yapılan yardımın karşılığını bulduğu ve yardım ettiğiniz kişiden hayır duası aldığınıza delalet etmektedir. Verilen sadaka istediğiniz şekilde hayırlı işlerde kullanılmış ve birçok kişiden hayır duası aldığınızı göstermektedir.