Rüyada tırnak kesmek ne anlama gelir? Rüyada tırnak yemek manası ne, nasıl yorumlanır?

Rüyada tırnak, son derece çeşitli anlamlara sahiptir ve farklı şekillerde yorumlanır. Rüyada tırnak kesmek, eskisinden daha mutlu zamanlara işaret eder. Öyle ki, rüya sahibi, geçmişinde yaşadığı ve kendisine her gün acı veren olaylardan kurtulup, bunları unutacaktır; hayatına böyle devam edecektir. Rüyada tırnak yemek ise, iş hayatında kazanılan para ve malın elde tutulmasına ve tasarruf yapılmasında pek yetenekli olunmadığına ve bu paralar ile birikim yapılıp iş hayatında yatırıma çevirme becerisinden uzak olunduğuna yorumlanır. Öte yandan, rüyada gece tırnak kesmek de hayra yorumlanmaz ve neredeyse sonuna gelinen bir işin bozulacağı olarak kabul görür.

RÜYADA TIRNAK KESMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada tırnak kesmek, rüyayı gören kişinin, geçmişte yaşadığı ve kendisine her gün biraz daha acı ve rahatsızlık veren olaylardan ya da durumlardan kurtulup en kısa sürede yaşanan ve üzerinde çok büyük iz bırakan olayları unutup hayatına devam edeceğine delalet edilir.

RÜYADA TIRNAK YEMEK

Rüyada tırnak yemek, rüyayı gören kişinin, iş hayatında kazandığı parayı ve malı elinde tutmakta ve tasarruf yapmakta pek yetenekli olmadığına ve bu paralar ile birikim yapıp iş hayatında yatırıma çevirme becerisinden uzak olduğuna alamet edilir. Aynı zamanda, ister istemez yaşanan korkulardan ötürü çok sıkıntılı zamanlar geçirmeye ve birçok sorun yaşamaya tabir edilir.

RÜYADA TIRNAK ÇEKTİRMEK

Rüyada tırnak çektirmek, rüyayı gören kişinin, iş hayatında ya da aile hayatında yaşadığı, çok büyük bir korku ve şaşkınlık içinde kaldığı ve içinde büyük bir sıkıntıya sebep olan olayları ve sırları dışarı vurmak ve bu şekilde artık rahatlamak istediğine delalet edilir.

RÜYADA BAŞKASININ TIRNAĞINI KESMEK

Yanlış yola giren ve İslamiyet'ten giderek uzaklaşan, günah işleyen, herkes tarafından eleştirilen bir hayat sürdüren arkadaşlara ya da dostlara yardımcı olmak, bu insanlara yol göstermek ve doğru yola sevk etmek anlamlarına gelir. Rüya sahibinin yaşam şekli, düşünceleri ve inancına düşkünlüğüyle herkesin övgüsünü alacağını, dürüstlüğüyle alkış toplayacağını tabir eder.

RÜYADA GECE TIRNAK KESMEK

Hayra alamet değildir ve neredeyse sonuna gelinen bir işin bozulacağını bildirir. Özellikle son anda evliliklerin bozulmasına veya nikahtan dönülecek olmaya yorumlanan rüya, kişinin biriktirdiği sorunları bir anda ortaya koymasıyla yaşanacak bir krizin de işaretidir.

RÜYADA GÜNDÜZ TIRNAK KESMEK

İlme duyulan merakın ve kişinin ibadetlerinde her zaman dikkatli olduğunun, kendisine, nefsine, arzularına hakim olmasıyla tanındığının işaretidir. Rüya sahibi, haline ve sahip olduğu her şeye her zaman şükrederek gününe başladığı gibi, aynı zamanda ailesini ve sevdiklerini ihmal etmez. Çevresine saygılı, yaptığı işi hakkıyla yerine getiren, hak yemeyen, helal lokma yiyen biri olunduğunu da bildirir.

RÜYADA CAMİDE TIRNAK KESMEK

Rüya sahibine hayatında hiç unutamayacağı meseller anlatan, örnekler veren ve hayatını tamamen değiştirmesi için yardımcı olan ulema birinin varlığına yorumlanır. Yaşça kişiden büyük bu insan sayesinde içindeki imanı daha da güçlendirecek olan rüya sahibinin dinine uygun şekilde yaşayacağının tabiridir.

RÜYADA ANNENİN TIRNAĞINI KESMEK

Cennetin annelerin ayağının altında olduğuna inanan rüya sahibinin, hayattayken annesine ve diğer aile büyüklerine en iyi şekilde muamele yaptığını, asla onları üzmediğini, isteklerini yerine getirdiği gibi, bolca hayır dualarını aldığını, iyi bir evlat, vicdanlı biri olarak işlerinin de her daim yolunda gideceğini delalet eder.