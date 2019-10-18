Rüyada toprak görmek ne anlama gelir? Rüyada toprak yemek, kazmak nasıl yorumlanır ve neye işarettir?

Rüyada toprak, son derece çeşitli anlamlara sahiptir ve farklı şekillerde yorumlanır. Rüyada toprak görmek, helal rızık ve paraya işaret eder. Öyle ki, rüya sahibi verimli toprak görüyorsa ya da ekilen mahsullerin hasat edilmesi gibi durumun içerisinde bulunuyorsa, bu bolluk ve bereket manasına da gelir. Rüyada toprak yemek ise, kişinin kişinin çektiği sıkıntılardan kurtulacağına, hayatta en çok istediği şeye kavuşacağına delalet eder. Öte yandan, toprak kazmak yeni bir iş kurulması olarak kabul edilir.

RÜYADA TOPRAK GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada toprak görmek insana dair her şeye işaret eder. Toprak hayat anlamına gelir. Nesillerin devamına işarettir. Rüyada toprak görmek insanın yaşamının tümüne, ekmeğine, huzuruna, bolluğuna, bereketine, kıtlığına kısacası her şeye delalet eder. Toprak bazen yoldan şaşmaya, hak yolunu terk etmeye, hayatın son bulacağı noktaya gelmeye işaret eder ve hastalıkla savaşan kişiler için ölüme delalet eder. Rüyada toprak görmek birbirine tezat olan şeyleri ifade eder. Hem zenginlik, bolluk, rızık, ömür hem de açlık, kıtlık, yokluk ve ölüm anlamına gelir. Rüyada toprak üzerinde yürümek rüya sahibi için gidilecek bir yol anlamına gelir.

RÜYADA TOPRAK SİLKELEMEK

Rüyada kişinin giysileri üzerindeki toprağı silkelemesi iyi değildir. Kişinin malını ve parasını düşünmeden harcayarak yokluğa düşeceğine işaret eder.

RÜYADA TOPRAĞA OTURMAK

Rüyada toprağa oturmak çok güzeldir. Özellikle de toprak kaliteli bir topraksa kişinin mutluluğuna ve esenliğine işaret eder. Rüyasında toprak gören kişi biri tarafından yardım görecek demektir.

RÜYADA VERİMSİZ TOPRAK GÖRMEK

Rüyada çatlamış, susuz ve verimsiz toprak görmek kıtlığın yakında olduğu ve yokluğun geleceğine işaret eder.

RÜYADA TOPRAK YEMEK

Rüyada toprak yemek güzeldir, rızık, kısmet ve kazanç anlamına gelir.

RÜYADA TOPRAK EV GÖRMEK

Rüya sahibinin, hayal ettiği ve hem kendisi için hem ailesi için çok istediği bir şeyin yakında gerçek olacağı, bir şans oyunundan büyük ikramiye kazanacağı, vicdanen çok rahat olacağı, hayatını dilediği gibi yaşayacağı, kardeşlerine hayalleri için destek olacağı ve ferahlığa çıkacağı anlamına gelir. Rüyada toprak ev yapmak, sevilerek yapılan bir hobinin üzerinde çalışılacağına, daha sonra bu hobinin iş olarak benimseneceğine ve bol kazanç getireceğine rivayet edilir.

RÜYADA TOPRAK EŞELEMEK

İyi giden bir işte yaşanan tatsız durumların üstesinden gelebilmek için bazı kararlar alınacağına, bu yüzden maddi bir kaynak bulunup çeşitli harcamalar yapılacağına, zorlukların ve zorunlulukların kısa süre içinde ortadan kalkacağına, sıkıntılı geçen ve çok büyük zararlara sebep olan bir dönemin kapanacağına ve hayırlı bir işe girileceğine delalettir. Rüyada toprak eşeleyen birini görmek, yapılan bir hata yüzünden girilen bir darboğazdan sevilen bir arkadaşın yardımlarıyla çıkılacağına, bu sayede psikolojik sorunların geride kalacağına ve rahat bir nefes alınacağına işarettir.

RÜYADA TOPRAK KAZMAK

Yeni bir iş kurmak için bazı araştırmalar ve hazırlıklar yapıldığına, bu araştırmalar sonucunda işin kurulacağına, iş dünyasında büyük ses getirecek çalışmalara imza atılacağına, büyük bir zenginliğin kapısının açılacağına, takıntılı bir kişi ile bir ortaklık kurulacağına, daha sonra ortaklığın bozulacağına ve yola tek başına devam edileceğine alamettir. Rüyada toprak kazan birini görmek, sunulacak bir iş teklifinin ardından rüya sahibinin, bir karar verme süreci geçireceğine, bu sürecin sonunda teklife olumlu cevap verileceğine, işle ilgili olarak bir dizi seyahat ve araştırma gerçekleştireceğine ve kendisi gibi tecrübe sahibi biri ile birlikte hareket edeceğine tabir edilir.