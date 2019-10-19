Rüyada ağlamak nasıl yorumlanır? Rüyada ağladığını görmek ne anlama geliyor?

Kimi rüyalar kolay unutulurken kimi rüyalar ise hafızalardan silinmez. ''Rüyada ağlamak ve rüyada ağladığını görmek ise bunlardan birisidir. Gün içerisinde yorgun düşen benimiz çeşitli rüyalar görmeye meyillidir. Bununla birlikte uyanır uyanmaz rüyamızın anlamına bakmak isteriz. Bazı rüya tabircilerine göre rüyada ağlamak, gerçek hayatta sevineceğinize ve refaha ereceğinize işaret eder. Bir başka yoruma göre sessizce ağlamak, Allah'tan korkmaya, Allah tarafından tarafından rahmetin inmesine, muhtaç olan kimseler için yağmur yağmasına delalet eder. Peki rüyada ağlamak ne anlama gelir? Rüyada ağladığını görmek ne demektir?

RÜYADA AĞLAMAK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada ağladığını görmek, rüyayı gören kişinin hayatında köklü değişiklikler olacağına ve huzur dolu günlerin geleceğine işaret eder. Haberimizin devamında rüyada ağlamanın anlamlarına bakabilirsiniz.

RÜYADA YÜKSEK SESLE AĞLADIĞINI GÖRMEK

Rüyada yüksek sesle ağladığını görmek, rüyayı gören kişinin felakete uğrayacağına işaret eder. gerçek yaşantısında da buna benzer bir ağlamaya sebep olacak bir durumla karşılaşması yakındır diye yorumlanır.

RÜYADA HIÇKIRA HIÇKIRA AĞLAMAK

Rüyada ağlamak, gülmeye işaret eder. Uzun süredir güzel haberler almayı bekleyen kişinin rüyasında ağladığını görmesi, olumlu gelişmelerin yaşanacağı yönünde yorumlanır. Bazı yorumculara göre böyle bir rüyayı gören kişinin başına bir bela gelir. Bir başka tabir de ise bu durum için giriştiğiniz bir işte yaşayacağınız sorunlar ile aksaklıklar olacağı şeklinde yorum yapılmıştır.

RÜYADA MUTLULUKTAN AĞLAMAK

Rüyada mutluluktan ağlamak, kişinin verdiği sözleri harfiyen yerine getirdiğine ve çevresinde güven sağladığına işaret ettiği gibi, aynı zamdan güzel ve sevindirici haberlere de işarettir. Mutluluktan ağladığını gören kimsenin özel hayatı istediği gibi gider ve sevdiği kadar sevilir, ailesinde her daim anlayış ve huzur olur.

RÜYADA AĞLAYAN BİRİNİ GÖRMEK

Rüyada ağlayan birini görmek veya onu teselli etmek sıkıntılardan uzaklaşacağınıza işaret eder. Rüyayı gören kişinin kısa süre içerisinde mutluluğa ve refaha ereceğine inanılır.

RÜYADA AĞLAMA SESİ DUYMAK

Rüyada ağlama sesi duymak heyecanlı gelişmeler yaşanacağının habercisidir. Rüyayı gören kişinin yeni arkadaşlar edinip onlarla birlikte güzel işler yapacağınıza da delalet etmektedir.

ÖLEN BİRİSİ İÇİN RÜYADA AĞLADIĞINI GÖRMEK

Bir kimse rüyada ölen birisi için ağladığını görürse ömrünün uzayacağına işaret eder. Ebu Said El-Vâiz şöyle demiştir: Rüyada tanıdığı bir kimsenin vefat ettiğini ve buna ağladığını görmek, gördüğü şeylerle karşılaşmaya, hüzne ve kedere işaret eder.

RÜYADA TÖVBE EDEREK AĞLAMAK

Rüyanızda herhangi bir konu için pişmanlık hissediyor ve bu yüzden tövbe ederek ağlıyorsanız kısa sürede manevi bir huzura ereceğiniz ya da mutlu günlerin yakında olduğuna işaret ettiği şeklinde tabir edilir.