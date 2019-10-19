Rüyada akrep görmek ne anlama gelir? Rüyada akrep görmenin manası

Rüyada akrep görmek ne anlama gelir? sorusu, vatandaşların en çok araştırdığı rüyaların başında gelir. Uyku sırasında görülen rüyaların bir kısmı unutulurken bir kısmı hatırlanır. Uyanır uyanmaz rüya tabirlerine bakılır ve yorumlamalar okunur. En sık görülen rüyalardan akrep görmek ise kötü biri ile karşılaşılacağı veya onunla bir işe girişileceğine işarettir. Bir başka yoruma göre akrep görmek, sizi kendi çıkarları için kullanmaya çalışan düşmanlar ve sahte arkadaşlar olduğuna işaret eder. Peki rüyada akrep görmek ne anlama gelir? Rüyada akrep görmenin anlamı nedir?

RÜYADA AKREP GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Vatandaşlar tarafından merak edilen rüyada akrep görmek, birçok kaynakta olumlu yorumlanırken olumsuz yorumları da dikkat çeker. Haberimizin devamında rüyada akrep görmenin anlamlarına bakabilirsiniz.

Rüyada akrep görmek, el ve dilinden hiç bir kimsenin selamette olmadığı; söz götürüp getiren bir kimse sebebiyle meydana gelecek üzüntü ve kedere delalet eder. Bazen akrep görmek akrep gibi çok favorisi olan bir kimseye düşkün olmaya delalet eder.

RÜYADA AKREP ÖLDÜRMEK

Rüyada bir akrebi öldürdüğünü gören kişi, rüya sahibinin tüm kötülüklerden kurtulacağını belirtir. Rüyada bir akrep öldürdüğünü gören kimse düşmanına karşı zafer kazanır.

RÜYADA AĞZINDAN AKREP ÇIKTIĞINI GÖRMEK

Rüyasında ağzından akrep çıktığını gören kişi düşmanının yakınında olduğuna işaret eder. Rüya sahibinin çok yakınında bulunan bir düşmanından kurtulması gerektiğine dalalet eder.

RÜYADA AKREPLE OYNAMAK

Rüyada akreplerle oynadığını gören kişi düşmanlarını dize getirir onlardan zarar görmeyecek şekilde kendini konumlandırır ve onların bunu anlamasını engeller.

RÜYADA AKREPTEN KORKMAK

Rüyada akrepten korkmak, rüya sahibini düşman olarak bilen ve her fırsatta kişiye zarar verebilecek birine işaret eder. Gördüğünüz bu rüya iş yaşamında rakiplerinize karşı yenik düşmeye, pasif kalmaya tabir edilmiştir. Akrebi gördüğünü ancak kendisini sokmadığını ve akrepten de korktuğunu görse, düşmanı o kimseyi gıybet eder.

RÜYADA AKREP SOKMASI

Rüyada akrep sokması büyük kazanca ve mala işaret eder. Diğer bir yorum ise akrep sokmasının ya kendisinin ya da ailesinden birinin uğrayacağı ağır hastalıktır.

RÜYADA EZEREK AKREP ÖLDÜRMEK

Rüyada ezerek akrep öldürmek düşmanlarla savaşmaya işaret eder. Rüya sahibi çıplak ayakla bu işi yapıyorsa çok az zarar görür, ayakkabı ile yapıyorsa hiç zarar görmeden kurtulur.