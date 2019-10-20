Rüyada akraba görmek ne anlama gelir? Rüyada akrabaları görmek manası nedir?

Uyku esnasında gördüğümüz rüyalar bazen hatırlanır bazen unutulur. En sık görülen rüyalardan birisi de rüyada akraba görmektir. Kimi rüya yorumcusuna göre akraba görmek, bu kimselerle bir araya gelmeye, alınacak habere, birlik içinde olmaya alamet eder. İstenmeyen akrabayı rüyada görmek ise sorunlu günleri geride bırakmaya, akrabalarla muhabbeti kesmemeye işaret eder. Peki Rüyada akraba görmek ne anlama gelir?

RÜYADA AKRABA GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada akraba görmek, birçok kaynakta olumlu olarak yorumlanır. Haberimizin devamında rüyada akraba görmenin anlamlarına bakabilirsiniz.

Genellikle sevindirici bir haber alınacağının ve kişinin sıkıntılı zamanlarında güvendiği bir kimseye sığınacağının işareti olarak kabul edilmektedir. Akrabayı sevinçli görmek Sıla-ı Rahim'i yerine getiriyor olmaya, üzüntülü görmek bu önemli görevi aksatıyor olmaya delalet eder.

RÜYADA SEVMEDİĞİNİZ AKRABAYI GÖRMEK

Rüyada sevmediğiniz akrabayı görmek sorunlu günleri geride bırakmaya, akrabalarla muhabbeti kesmemeye işaret ediyor. Rüyayı gören kişinin yaşadığı sorunların üstesinden gelmesini işaret eder.

RÜYADA UZAK AKRABAYI GÖRMEK

Rüyada uzak akraba görmek, kötü niyetli insanların etrafınızda uzak tutmanız gerektiğine işaret eder. Dayı, amca, teyze, hala gibi akrabalar insanın en yakınlarından biridir. Bu sebeple rüyada akraba görmek, manevî yardım ile tabir olunur.

RÜYADA AKRABALARIN ÖLDÜĞÜNÜ GÖRMEK

Rüyada akrabalarının öldüğünü görmek birlik ve beraberliği işaret eder. Rüya sahibinin akrabalarla birlikte güç ve kuvvet toplayacağına dalalet eder.

RÜYADA AKRABA TARAFINDAN SEVİLMEK

Rüyada akraba tarafından sevildiğini gören kişinin çevresinde iyi niyetli, dürüst kimselerin varlığına, çok sevilip değer gördüğünüze, gerçek dostların varlığına işaret eder.

RÜYADA AKRABA DÜĞÜNÜ GÖRMEK

Rüyada akraba düğününü görmek ve ona katılmak iş ortaklığı yapabileceğinize, hayra yorumlanır. Rüyada görülen akraba aynı zaman da beklentilerinizin gerçekleşip kısa zaman da hayatınızın değişeceğine, başarılı birçok işe imza atıp adınızı kısa zaman da duyuracağınıza yorumlanır.

RÜYADA KÜS AKRABA GÖRMEK

Rüyada küs akraba görmek kişinin eline geçen bir miktar parayla kendisine yeni bir hayat kurmaya çalışacağına, geçmişteki hayatını geride bırakarak kendine temiz güzel bir hayat kuracağına işaret eder.

RÜYADA AKRABADAN PARA ALMAK

Rüyada akrabadan para almak, maddi ve manevi anlamda iyilik göreceğinize o kişinin size hayrı dokunacağına, eski yırtık kağıt para almak, rüya sahibinin akrabaları tarafından övüleceği, güzel sözler işiteceğine işaret eder.