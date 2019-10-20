Rüyada alışveriş yapmak ne anlama gelir? Sorusunun yanıtı merak ediliyor. Rüya tabirleri farklı yorumlandığı gibi anlamları da değişkenlik gösterir. Alışveriş yapmak genel olarak iyi ve hayırlı işlere yorulur. Öte yandan alışveriş, uzun ömre ve sağlıklı işler yapacağına işaret eder. Rüyayı gören kişinin bol kazançlı olacağı anlamlarına gelir. Peki rüyada alışveriş yapmak ne anlama gelir? Rüyada alışveriş yaptığını görmenin anlamı nedir?

RÜYADA ALIŞVERİŞ YAPMAK

Rüyada alışveriş yapmak, rüyayı gören kişinin mutlu ve huzurlu bir hayatı olacağı gelir. Rüya sahibi, yaşamında ameline ulaşacağına, yolunda gitmeyen durumların tez zamanda düzeleceğine, bol kazanç elde edileceğine ama bu kazancını da heba etmeden, har vurup harman savurmadan yerinde harcaması gerektiğine ve mutlu olunacağına delalet eder. Haberimizin devamında rüyada alışveriş görmenin farklı anlamlarını okuyabilirsiniz.

RÜYADA MARKETTE ALIŞVERİŞ YAPMAK

Rüyada markette alışveriş yapmak, rüyayı gören kişinin evinde bol rızık olacağına, kazancının bereketli olup harcamalarının az olacağına, şansının da kısmetinin de açık olacağına rivayet eder. Eğer rüya sahibi bekarsa ve markette alışveriş yaptığını gördüyse, o kişinin kısmetinin çok açık olduğu, evlenmek isteyenlerin kapısında sıra olacağı ve rüya sahibinin o kişiler arasında hayırlı olanı seçeceğine işaret eder.

RÜYADA ALIŞVERİŞ YAPARKEN KAYBOLMAK

Rüyada alışveriş yaparken kaybolmak, kişinin gerçek hayatında maddi anlamda harcama yaparken dikkat etmesi gerektiğini işaret eden bir rüyadır çünkü rüya sahibinin eğer harcamalarına dikkat etmezse çok sıkıntılı günler yaşayacağına, borç yüzünden bazı mülklerini kaybedebileceğine işaret eder.

RÜYADA ALTIN ALIŞVERİŞİ YAPMAK

Rüyada alışveriş yapmak ve altın satın almak çok önemli mesajlar taşır. Rüya sahibi çok yakın zamanda aniden ve ummadığı biçimde zenginliğe kavuşacaktır.

RÜYADA PAZARDAN ALIŞVERİŞ YAPMAK

Kendinizi herhangi bir semt yahut mahalle pazarında alışveriş yaparken görmek, kazançlı ve sıkıntısız bir hayat geçireceğinize işarettir. Bu rüya kazançlı bir döneme girildiğinin işaretidir.

RÜYADA ALIŞVERİŞ MERKEZİNDE ALIŞVERİŞ YAPMAK

Rüyada alışveriş merkezi görmek veya büyük bir çarşıdan alışveriş yaparken kendinizi görmeniz, çok istediğiniz bir toplantıya katılacağınıza ve orada şeref misafiri olacağınıza yorumlanır.

RÜYADA YURT DIŞINDA ALIŞVERİŞ YAPMAK

Rüyada yurt dışında alışveriş yapıldığının görülmesi, işlerle alakalı olarak yorumlanmalıdır. Rüya sahibinin iş hayatında bazı yeni kapılar açılacaktır. Yeni kazanç kapıları umulmadık biçimde açılacak ve rüya sahibi şaşıracaktır.