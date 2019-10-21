Rüyada deniz görmek ne demektir? Rüyada denizde yüzmek, boğulmak, yıkanmak ne anlama geliyor?

Rüyada deniz görmek birçok farklı şekilde yorumlanmıştır. Rüyada deniz görmenin çeşitli anlamları vardır. Genel anlamda rüyada deniz görmek olumlu olarak yorumlansa da her iyi görünen olay ve yorum aynı çıkmayabilir. Ancak genel manası; bolluk ve berekete ulaşacağınıza delalet eder. Aynı zamanda para birikimi yapılabilir, yeni eşyalara sahip olabilirsiniz. Bazı rüya yorumcularına göre; rüyasında deniz gören kişi kalbindeki istediği tüm arzulara kavuşur ve bir dileği yakın zamanda kabul olur.

RÜYADA DENİZ GÖRMEK NE DEMEKTİR?

Rüyada deniz suyu içmek:

Rüyasında deniz suyu içtiğini gören kişinin maddi ve manevi yönden tüm kazanç kapıları aralanır. Borcu varsa en kısa sürede öder. Hasta ise şifasını bulur, ailesi ve arkadaşları ile arası bozuksa eskisi gibi kuvvetlenir. İş hayatında huzur bulur ve büyük başarıların habercisidir.

Rüyada denizden su aldığını görmek:

Bu rüyayı gören kişi büyük ticari yatırımlarda bulunur. Her yapılan işten büyük kazançlar elde eder ve başarı kazanır.

Rüyada denizin üzerinde yürüdüğünü görmek:

Rüyada denizin üzerinde yürüdüğünü gören kişinin madeni yönü gelişecek ve dini işlere yoğunluğunu verecektir. Bazı rüya yorumcularına göre ise böyle bir rüya gören kişi birçok beladan uzak durmaya çalışır ve çekilen sıkıntılarından kurtulmak ister. Aynı zamanda kişinin elinden hiçbir şey gelmediği bir anda ailesinin ona yardım edeceği manasına gelir.

Rüyada denizde oturduğunu görmek:

Bir kişi rüyasında denizde oturduğunu görüyorsa bu onun yüksek mevkilerdeki birisiyle tanışarak ondan akıl alacağı anlamına gelir. İş hayatında büyük gelişmeler olur ve bu görüşme olumlu sonuçlanır.

Rüyada denizde yıkandığını görmek:

Rüyada denizde yıkandığını gören kişinin önceden yapmış olduğu olumsuz durumları telafi edeceği anlamına gelir. Telafi ettikten sonra güzel davranışlar sergileyecek ve herkesin takdirini kazanacaktır. Hem fiziksel hem de ruhsal yönden bütün rahatsızlıklarından kurtulacak ve iyileşecektir. Aynı zamanda böyle bir rüya gören kişinin arzuları gerçekleşir, temizlenir ve kalbi ferahlar.

Rüyada denizde boğulmak:

Denizde boğulduğunu gören kişini bütün işleri yolunda gider, özellikle maddi açıdan rahatlayacağı bir döneme girecektir.

Rüyada denize düşmek:

Rüyasında denize düştüğünü gören kişi beklenmedik bir olay sonunda eline fazla para geçer. Kurumsal bir yerde bir makama sahip olur.

Rüyada denizde yüzmek:

Rüyada denizde yüzdüğünü gören kişi üzüntüden ve kederden kurtulur. Büyük hayırlara vesile olur. Denizin altında yüzmek; maddi ve manevi başarıya işarettir. Aynı zamanda yeni bir işe girmeye yorumlanır.

Rüyada denize girmek:

Kurumsal bir yerde işe gireceğine işarettir. Büyük bir başarıya ulaşır ya da büyük bir kimseyle tanışır.