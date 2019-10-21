Rüyada tuvalet görmek ne anlama gelir? Rüyada tuvalet aramak, yıkamak neye işarettir?

Rüyada tuvalet, son derece çeşitli anlamlara sahiptir ve farklı şekillerde yorumlanır. Rüyada tuvalet görmek, maddi duruma ve hane halkının sıkıntılarına işaret eder. Öyle ki, bazı durumlarda ise kötülüğe ve şerri ifade eder. Rüya sahibinin aile bireyleri arasında çeşitli sıkıntılar yaşanacağına bu durumun kişiyi derinden sarsacağı manasını taşır. Rüyada tuvalet aramak ise, aile desteğinden yoksun kalanların psikolojik olarak kendilerini çaresiz hissettikleri bir dönemde yakın arkadaşlara başvurulacağını ve maddi destekle yeniden ayağa kalkabilecekleri olarak delalet eder. Öte yandan, rüyada tuvalet yıkamak da iş hayatında atılacak yanlış bir adım yüzünden eldeki para ya da malın bir kısmının heba edilmesi olarak kabul görür.

RÜYADA TUVALET GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada tuvalet görmek haneye ve aile bireylerine işaret eder. Rüyada hela görmek aile içinde yaşanacak olan bazı tatsızlıklara ve problemlere işaret eder. Kişinin alın terine, hayatını idame ettirmesi için çalışmasına, eşiyle vakit geçirmesine, küçük bir iş yerine işaret ederken bazen de bekâr ya da öğrenci evine ve evin pisliğine delalet eder. Temiz tuvalet ise ev hanımının sorumluluklarını aksatmadığına, evine, eşine ve çocuklarına olan bağlılığına işaret eder.

Temiz tuvalet aynı zamanda maddi güçlükler ve kısıtlı olan bütçe anlamına gelir. Rüyada küçük ve pis bir tuvalet görmek bunun tam aksine zenginlik ve çok para anlamına gelir. Bir erkeğin rüyasında küçük ve pis bir tuvalet görmesi demek, eşinin kendisine sevgi ve ilgi duymadığı anlamına gelir.

RÜYADA TUVALET ARAMAK

Rüyada tuvalet aramak, borç almak anlamına gelir ve maddi sorunlarını tek başına çözemeyen, problemlerine çare ararken yakınlarından destek alan kişilerin sıkıntılarını işaret eder. Tuvalet aradığını gören kişi yardım alacağı bir derdiyle baş etmek için uğraşır. Aile desteğinden yoksun kalanların psikolojik olarak kendilerini çaresiz hissettikleri bir dönemde yakın arkadaşlara başvurulacağını ve maddi destekle yeniden ayağa kalkabileceklerini alamet eder.

RÜYADA TUVALET YIKAMAK

Rüyada tuvalet yıkamak, iş hayatında atılacak yanlış bir adım yüzünden eldeki paranın ya da malın bir kısmının heba edileceği, bu yüzden bazı konularda geri adım atılacağı ve harcamaların kısılacağı anlamına gelir.

RÜYADA TUVALETTE KİLİTLİ KALMAK

Rüyada tuvalette kilitli kalmak iyi değildir, kişinin hayatının sonlanacağı anlamına gelir. Yani vefat demektir.

RÜYADA TUVALETİN TAŞMASI

Rüyada tuvaletin taştığını görmek hayırlı şeylere işaret eder. Rüyada tuvaletin taştığını gören bir kadınsa gebe olduğuna, eğer rüyayı gören erkekse karısının gebe olduğuna işaret eder. Bir de bir yardımcı sahibi olmak anlamına gelir.

RÜYADA TUVALETİN PİS KOKMASI

Rüyada tuvaletin pis kokması bir kadın ile tabir olunur. Bu kadın patavatsız, konuştuğunu ölçüp, tartmayan, herkesi kıran, aklına ilk geleni konuşan, haddini bilmeyen ve üzerine vazife olmadığı halde her işe karışan ve çevresinde de iyi anılmayan biridir.

RÜYADA TEMİZ TUVALET GÖRMEK

Rüyada temiz tuvalet görmek evin sahibi olan kadına işaret eder. Bu kadın ağır başlı, hanım efendi, cefakâr kişidir. Hatta cefakâr oluşu nedeni ile herkes tarafından kendisine gıpta ile bakılır ve herkes tarafından örnek olarak gösterilir. Temiz tuvalet sadık ve sabırlı bir kadın anlamına gelir.

RÜYADA TUVALETE DÜŞMEK

Rüyasında tuvalete düşen kimse yakında gayri meşru bir ilişkiye girer veya kendisine helal olmayan yollardan geçimini sağlar. Bu rüya genellikle haram mala veya paraya işarettir. Böyle bir rüya gören kimse istemese de bazı yanlış yollara girer ve bunun sonucunda hoş olmayan durumların içinde kalır. Bu rüya bazen de hatalar yapmaya, günah işlemeye ve bu nedenle de toplum içinde horlanmaya işarettir.

RÜYADA TUVALETE GİRMEK

Rüyasında tuvalete giren kimse yabancı bir eve girer veya böyle bir evde bulunur. Bazen de bu rüya kişinin günahlarından pişman olup tövbe etmesine işarettir. Bazı alimlere göre bu rüya gören kişinin birçok yanlış yaptıktan sonra hidayete ermesine, hatlarından dönmesine ve bundan sonraki hayatını temiz ve güzel bir şekilde sürdürmesine delalet eder.