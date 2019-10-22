Rüyada birini dövmek: Küs olunan birini, tanımadığın birini, çocuğunu, eşini dövmek neye işarettir?

Rüyada birini dövmek ne demektir sorusunun yanıtı yoğun olarak araştırılıyor. Bu rüyanın yorumu oldukça çeşitlidir. Mesela rüyada sevmediğin birini dövmek, birini sopayla dövmek, tanımadığın birini dövmek gibi. Her ne kadar eylem olarak kötü bir durum da olsa aslında rüyada birini dövmek o kişiye güç vermek demektir. Maddi ve manevi her anlamda güç verilmesi sadece dövülen kişi değil döven kişiye de güç kazandırır. İşte rüyada birini dövmenin tüm anlamları…

RÜYADA BİRİNİ DÖVMEK NE DEMEKTİR?

RÜYADA BİRİNİ DÖVMEK

Rüyasında birini dövdüğünü gören kişi hem o kişiye hem de kendine güç vermiş olur. Bu güç maddi ve manevi her alanda olabilir. Çünkü bazı rüyalar tersine çıkar. Yani rüyanızda birini dövdüğünüzü görüyorsanız aslında bu durum olumsuz değildir. Karşılıklı birbirine destek olmak ve güç vermeyi temsil eder.

RÜYADA SEVMEDİĞİN BİRİNİ DÖVMEK

Rüyasında sevmediği birini dövdüğünü gören kişi; iş hayatında arkadaşları ile iletişim kurmakta zorlanır. İş hayatında rakipleri artar. Kötü durumlarda rakibi farklı şekillerde sınanırken kendi hayırlı ve olumlu haberler alır. Bu rüya, rüyayı gören kişi için oldukça hayırlıdır.

RÜYADA BİRİNİ SOPAYLA DÖVMEK

Rüyada birini sopayla dövmek; içindeki kin ve öfkeyi bastıramadığı anlamına gelir. Sağlıklı düşüncelere sahip olmadığına delalettir. Düşünceleri sağlıklı olmadığından sağlıklı kararlar da alamaz ve sorunlu günler geçirir.

RÜYADA TANIMADIĞIN BİRİNİ DÖVMEK

Bir kişi rüyasında tanımadığı birini dövdüğünü görüyorsa ya kendisi tanımadığı birinden fayda görecek ya da tanımadığı bir kişiye hayır getirecektir. Rüya sahibi için de olumlu ve hayırlı bir rüya olarak yorumlanır.

RÜYADA KÜS OLDUĞUN BİRİNİ DÖVMEK

Rüyada küs olduğu birini dövmenin anlamı; kolayca kazanılan mala işarettir. Birlikte çalışılan ve iş yapılan kişilere karşı tedbirli olunması gerektiğinin altını çizer. Rüyayı gören kişi adımlarını temkinli atmalı, yeni tanışılan kişilere karşı tedbirli olunmalıdır.

RÜYADA BİR KIZI DÖVMEK

Bu rüyayı gören kişi; yapılacak büyük hayır işine ve görülen kişiye yardımda bulunmaya yorumlanır. Kendisinden yardım isteyen kişiye rüya sahibinin imkanları dahilinde yardım edeceği ve gerekli adımları atacağına delalet eder. Aynı zamanda anne tarafından akraba olunan birinin sıkıntısını hafifletmek, başkasına akıl verebilecek kadar olgun davranışlar sergilemeye işaret eder.

RÜYADA EŞİNİ DÖVMEK

Rüyada eşini dövdüğünü göre kişi, gerçek hayatında da evli ise güzel haberler alacağına işarettir. Eşiyle var olan sorunlarını çözer ve arzu ettiği hayata kavuşur.

RÜYADA ÇOCUĞUNU DÖVMEK

Bu rüyayı gören kişinin çocuğu varsa onun için güzel bir gelecek hazırlayacağı anlamına gelir. Aynı zamanda rüya sahibinin çocuğu ahlaklı bir şekilde yetişir ve ilerde güzel bir insan olur. Tüm aile fertlerine iyilik eder, hayırlı bir evlat olacaktır.

RÜYADA KARDEŞİNİ DÖVMEK

Bu rüyayı gören kişi kardeşi ile ortak iş yapar ya da onunla daha fazla zaman geçirir. Kardeşi ile gerçek hayatta sıkıntısı var ise barışırlar ve sıkıntıları ortadan kalkar.