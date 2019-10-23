Rüyada silah görmek anlamı nedir? Rüyada silah kullanmak tabiri anlamı

Rüyada silah görmek ve kullanmak tabirleri vatandaşlar tarafından gün içerisinde sıklıkla aratılan tabirler arasında yer alıyor. Bu rüyaları gören insanlar genellikle korkuyla arama motoru üzerinden rüya tabirleri araştırması yapıyorlar. Ancak sanılanın aksine rüyada silah ile ilgili eylemler görmek, pek çok zaman olumlu olabiliyor. Peki, rüyada silah görmek ne anlama gelir? Rüyada görülen silah gücü, başarıyı, zaferi simgeler. Rüyanızda silah aldığını görüyorsanız veya sahibiyseniz bu rüyanın oldukça olumlu olduğu anlamına geliyor. Sabah.com.tr olarak 'rüyada silah görmek, kullanmak' ve benzeri anlamları haberimizin içerisinde sizler ile paylaştık…

RÜYADA SİLAH GÖRMEK NE ANLAMA GELİR? RÜYADA SİLAH KULLANMAK TABİRİ ANLAMI

Korkulanın aksine rüyada silah görmek genel olarak olumlu bir rüya olarak kabul edilir. Rüyada görülen silah güç, zafer, başarı ve makamı simgeler. Yani rüyanızda silah sahibi sizseniz, üzerinizde silah varsa gelecek size bu saydığımız hayırlara ulaşacağınız anlamına gelebilir.

Silahla ilişkilendirilen diğer şeylerse bir şeylerden kurtulma ve güven duygusudur. Bu açıdan gerçek hayat ile paralel bir hissiyat vardır. Silahın kişi tehlikelerden kurtaracağına ve kişiyi güvende tutacağına inanılır.

RÜYADA OYUNCAK SİLAH GÖRMEK

Rüyada oyuncak silah görmek, hiçbir gerçekliği olmayan kuruntular yüzünden hayatını huzursuz bir hale getiren rüya sahibinin yersiz endişeleri nedeniyle sevdiklerine karşı da kuşkulu yaklaşımlar göstereceğini, bu kişilerle arasında yaşanacak gerginliklerden ötürü üzüntü duyacağını ifade eder. Küçük ayrıntılarda boğularak olayların bütününü ve gerçekleri gözden kaçırmak demektir. Öte yandan oyuncak silah gören kişilerin iş yaşantılarındaki risklerle mücadele etmekte zorlanacakları bir dönemin de ifadesidir. Genel olarak ciddi sorunlar yaşanmayacağını ancak rüya sahibinin bugünlerde geleceğe yönelik kaygılarında artış olması bakımından hatalı kararlar alabileceğinin altını çizer. Tanımadığı birinin elinde oyuncak silah görüp korkmak, bilgi sahibi olunmayan bir alana giriş yapmak ve bu alanda başarılı olmak için çabalarken fazlasıyla yorulmak demektir.

RÜYADA SİLAH GÖRMEK İLE İLGİLİ DİĞER RÜYA TABİRLERİ

Rüyada Silah Kullandığını Görmek

Rüyada silah kullandığını gören kişinin rüyası, kişi için hoş olmayacak bir durumun yaşanacağına işaret eder.

Rüyada Silah Almak

Rüyayı gören kişinin, iş hayatında çok büyük başarı kazanacağına, sorunlarından kısa süre içinde kurtulacağına, yeni ve daha güzel bir hayata sahip olacağına, düzenli bir işe kavuşulacağına, dertlerin bir anda sona ereceğine, verilen sözlerin kısa zamanda tutulacağına, eşler arasında büyük bir bağ kurulacağına ve haneye huzur dolacağına yorumlanır. Rüyada büyük silah almak, işten kaynaklanan yorgunluğun eve gelince ortadan kalkacağına, aile bireylerinin birbirlerine çok bağlı olacağına, uzak bir akrabadan gelecek bir teklifin ardından bir işe girişileceğine ve eğitim hayatında kariyer yapılacağına delalettir.

Rüyada Silah Atmak

Beklenmeyen bir işten gelecek bir yüklü miktarda paranın karşılaşılacak büyük bir sıkıntıyı gidermek için harcanacağına, işle ilgili olarak bir sorun yaşanacağına, zahmetli bir işle uğraşmak zorunda kalınacağına, zor zamanlar geçirileceğine, aile içinde bazı tartışmalar yaşanacağına, sevilen bir kişiden kötü bir haber alınacağına ve çok büyük maddi zarara uğranacağına yorulur. İş hayatında zarara uğratacak bir olay yaşanacağı anlamına gelir. Rüyada silah atmak ve geri almak, yaşanan tatsız durumların düzeltileceğine, güzel ve huzurlu bir hayat yaşanacağına ve sıcak bir yuva hayalinin gerçekleşeceğine alamet eder.

Rüyada Silah Patladığını Görmek

Geçmiş bir zamanda yaşanan bir tatsızlığın tekrar başlaması için uğraş veren bir kişinin, yaptığı hatayı anlaması için bazı uyarılarda bulunulacağına, ardından işle ilgili olarak kurulan hayallerin gerçeğe dönüştürüleceğine, yakın bir akrabanın vesile olduğu bir arkadaşlığın evlilikle sonlanacağına ve bol kazançlı bir mevkiye terfi alınacağına ve iş dünyasının önde gelen kişilerinden biri olunacağına işaret eder. Rüyada silah patladığını ve birinin düştüğünü görmek, gereksiz bir kıskançlık yüzünden sevilen bir kişi ile ters düşüleceğine, bir sponsor bulunması ile çok istenen bir projenin hayata geçirileceğine, zor zamanların ve problemlerin geride kalacağına rivayet edilir. Sorunlar çözüme ulaşacaktır.

Rüyada Ölmüş Birinin Silah Sıktığını Görmek

Rüyada ölmüş birinin silah sıktığını görmek yaşanan sıkıntıların ortadan kalkacağına, elinize toplu bir para geçeceğine ve yolculuğa çıkacağınıza işaret eder.

Rüyada Kocanın Elinde Silah Görmek

Rüyada kocasının elinde silah görmek kendini rahat hissetmediğine, huzursuzluğunu dışa yansıtmaya delalettir. İhyaya göre bu rüya üzerine atılan tüm iftiraları kanıtlayacağına alamet eder.

Rüyada Ölünün Silah Vermesi Ne Anlama Gelir?

Rüyada ölü birinin elinde silah bulunması sıkıntı yaşanacak mevzuların yaşanmasına işaret eder.