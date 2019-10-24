Rüyada çiçek görmek: Çiçek koparmak, çiçek ekmek, solmuş çiçek, renkli çiçekler görmek ne demektir?

Rüyada çiçek görmenin genel olarak anlamı yakın bir tarihte önemli bir haber alacağına, bu haberin sadece kendisini değil ailesini de mutlu edeceğine işaret eder. Bu rüyayı gören kişinin bir dileği kabul olur. İstediği ve beklediği huzura kavuşur. Eğer bu rüyayı gören kişi bekar ise evlenir. Evli bir kadının rüyasında çiçek görmesi hamile olduğu anlamına gelebilir. Taze çiçek görmek üzüntüden kurtulmaya, rengarenk çiçekler görmek ise farklı sevinçler yaşanacağına işaret eder.

RÜYADA ÇİÇEK GÖRMEK NE DEMEKTİR?

Rüyada çiçek görmenin birden çok anlamı ve yorumu vardır.

RÜYADA BİRDEN ÇOK ÇİÇEK GÖRMEK

Rüyada bir sürü çiçek görmek; kişinin kurduğu hayallerin gerçek olacağına işarettir. Günlük hayatında yaşadığı sıkıntılardan ve dertlerden kurtulmayı, problemlerinin biteceğini ve bu sayede huzurunun geleceğini ifade eder. Aynı zamanda sürprizlerle karşılaşacak ve başarı elde edecektir. Kısaca hayatı istediği yönde şekillenecektir.

RÜYADA ÇİÇEK AÇTIĞINI GÖRMEK

Rüyada çiçek açması yakın zamanda beklenen ya da istenilen güzel bir haberin alınacağına işarettir. Kalabalık grup halinde çiçek toplandığını gören kişi zenginlik elde eder. Kişinin kendisi çiçek topluyorsa bu rüya da hayırlı yorumlara işarettir. İşsizse iş bulur, bir işte çalışıyor ise işinde başarılı olur ve kademe olarak yükselir.

RÜYADA ÇİÇEK EKMEK

Rüyada çiçek ektiğini gören rüya sahibi iş ve özel hayatında beklediği başarıyı elde eder. Hayallerine ve arzularına kavuşur. Sabrının ve çalışmalarının karşılığını olumlu yönde alacaktır. Mutlak bir galibiyet elde eder.

RÜYADA SOLMUŞ ÇİÇEK GÖRMEK

Rüyasında bir çiçeğin solduğunu gören kişi istek ve beklentilerinde gecikmeye uğrar. Rüya yorumcularına göre pek hayırlı bir rüya değildir.

RÜYADA SAKSIDA ÇİÇEK GÖRMEK

Bu rüyayı gören kişi evli ise maddi geliri artacak, bekar ise hayırlı ve olumlu bir evlilik yapacaktır. Eğer rüyayı gören kişi erkekse, saksıda gördüğü çiçek gibi zarif, temiz ve hayırlı bir eşe sahip olacaktır.

RÜYADA ÇİÇEK TOPLAMAK

Rüyada çiçek topladığını gören kişinin ruhu güzelleşir. Güzel ve temiz düşüncelere sahip olur. Hayata olumlu bakar ve hayallerine kavuşur.

RÜYADA ÇİÇEK TARLASI GÖRMEK

Rüyada çiçek tarlası gören kişi duygusal olarak samimi ve hisli bir kişiliktir ve de yaşamı bu yönde şekillenir. Aynı zamanda bu rüyanın bir başka yorumu da rüya sahibi ile gerçek hayatında arasının bozuk olduğu kişiler ile arasını düzeltecek ve tüm sıkıntılarından kurtulacaktır.

RÜYADA BEYAZ ÇİÇEK GÖRMEK

Bir şeyin renginin beyaz olması normal şartlarda da temiz ve saflığı ifade ederken rüyada beyaz renk görülmesi de aynı şeyi ifade eder. Çiçekler de genel anlamda güzelliği ve canlılığı ifade ettiğinden rüyada beyaz çiçek görmek kişinin geleceğinin parlak olduğuna işaret eder. Güzel bir kariyer hayatı olacaktır ve iş hayatında kendini öne çıkaracaktır. Maddi anlamda da rahatlama yaşayacaktır.

RÜYADA ÇİÇEK KOPARMAK

Rüyasında çiçek kopardığını gören kişi çeşitli üzüntüler ve sıkıntılar yaşar.

RÜYADA KIRMIZI ÇİÇEK GÖRMEK

Rüyada kırmızı çiçek görmek, kısa süreli bir mutluluğa işarettir. Bazı yorumculara göre ise hastalık anlamı taşır.