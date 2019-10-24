Rüyada civciv görmek: Civciv sürüsü, civciv ölüsü, sarı ya da renkli civcivler görmek ne demek?

Rüyaya girilen pek çok şeyin anlamları farklıdır ve yorumlamaları da farklı olur. İnsanlar gördükleri rüyaların anlamlarını merak edip araştırırlar ve meraklarını giderirler. Rüyada civciv görmekte merak edilip araştırılan rüyalar arasında yerini almıştır. Genel olarak hayırlı bir rüya olup gören kişiye sağlık, mutluluk ve huzur getirir. Maddi ve manevi başarı ve güç katacağına delalet eder.

RÜYADA CİVCİV GÖRMENİN ANLAMLARI

RÜYADA CİVCİVLER GÖRMEK

Rüyada birden fazla civciv gören kişinin dilekleri ve istekleri kabul olur. Kısmetinde artış yaşanır ve dilek kapıları her zaman açıktır. Maddi kazanımlar elde edecek, mutluluk ve huzur verici olaylar yaşayacaktır. Civciv sürüsü görmek ise olumlu yönde para gelmesi anlamını taşır.

RÜYADA EVDE CİVCİV GÖRMEK

Bu rüyayı gören kişinin iş hayatında çeşitli sıkıntıları olur. Birtakım problemler yaşar. Hem özel hem aile hayatında da benzer sıkıntıları devam eder. Kendinden habersiz düşmanları vardır ve bunlara asla taviz vermeyeceği anlamına gelir.

RÜYADA CİVCİV ÖLÜSÜ GÖRMEK

Rüyada civcivlerin ölüsünü gören kişinin eline geçen fırsatları istediği ve sağlıklı şekilde değerlendiremediği anlamına gelir. Kaçırdığı fırsatlardan ötürü pişmanlık yaşar ve bunların üzüntüsü içinde olur. Hayalini kurduğu şeylerin gerçekleşmemesi anlamına da gelebilir.

RÜYADA SARI CİVCİV GÖRMEK

Bu rüyayı gören kişinin çevresinde yardıma muhtaç insanlar vardır ve bunlara yardım etmesi gerekir. Aynı zamanda bu kişilere karşı merhametli olunmalı ve ihtiyaç sahiplerine el uzatılmalıdır. Rüyada civciv görmek bazen de bebek anlamını taşır. Bekar ise evlenebilir, evli ise hamile kalabilir. Bu rüyada görülen sarı civciv sizin çocuğunuzu temsil eder. Civcivin büyümesi çocuğunuzun büyüyüp saygınlık kazanacağına işarettir.

RÜYADA RENKLİ CİVCİV GÖRMEK

Rüyasında renkli civciv gören kişi eksik ve mutsuz bir hayat yaşamaktadır. Kötülük yapmayı düşünen ve bunun için planlar yapan biri olarak algılanır.

Aynı zamanda uzun zamandır beklediği haberlerin ona geleceğine ve maddi sıkıntılarından kurtulacağına işaret eder.

RÜYADA SİYAH CİVCİV GÖRMEK

Rüyada siyah civciv görmenin anlamı; hoş ve doğru olmayan yollara sapılacağını gösterir. Hareketleri ve düşünceleri iyilik ve güzellikten yana değildir. Kötü kazanç anlamına da gelir.

RÜYADA OYUNCAK CİVCİV GÖRMEK

Rüyada oyuncak civciv görmek; çocuk sahibi olmak isteyen anne adaylarının tedavisinin başarısız sonuçlanacağına ve üzüntüye işaret eder.

RÜYADA CİVCİV SEVMEK

Rüyada civciv sevmek; gerçek hayatında da sevineceği gelişmelerin yaşanacağını gösterir. Evli ise çiftlerin arası düzelecek ve sıkıntılarından kurtulacak, sevgi bağı her şeyi kurtaracaktır.

RÜYADA BEYAZ CİVCİV GÖRMEK

Beyaz renk olarak da saflığı ve temizliği ifade ettiğinden rüyada beyaz civciv gören kişi er ya da geç her istediğine kavuşur ve iş hayatında sevineceği haberler alır. Başarı kazanır, emekleri yerini bulur.