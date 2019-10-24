Rüyada dayak yemek: Eşinden ve babasından dayak yemek, sevdiğinden ya da annesinden dayak yemek ne demektir?

Rüyalar kimi zaman gerçekte olabilecek şeyleri kimi zaman ise bilinçaltımızda yaşanan bastırılmış duyguların dışa vurumu olarak ortaya çıkmaktadır. Eğer gün içinde birçok şeye üzülüp kimseye anlatmadıysak bilinçaltımız bunu algılayıp rüya olarak karşımıza çıkarabilir. Örneğin; rüyada dayak yemek bakıldığı zaman olumsuz olarak görülse de aslında gerçekte başarı ve güç olarak kabul edilir. Yani tam tersi olarak yorumlanır. Kişi kimden dayak yediğini gördüyse aynı kişiden destek görecek ve rüya sahibinin en zor zamanlarında onun yanında olacaktır.

RÜYADA DAYAK YEMENİN ANLAMLARI

RÜYADA EŞİNDEN DAYAK YEMEK

Rüyada eşinden dayak yediğini gören kişi eşi tarafından çok sevilecek ve değer görecektir. Gönül bağı ile eşine bağlı olacak ve hayırlı bir evlilik sürdürecektir.

RÜYADA KAVGA EDENLERİ GÖRMEK

Rüyada iki kişinin kavga ettiğini, birbirlerine dayak attığını gören kişi gerçekte aslında çevresinden ve arkadaşlarından destek görecek, hayat boyu saygı ve sevgi kazanacaktır.

RÜYADA ARKADAŞINDAN DAYAK YEMEK

Bu rüyayı gören kişi dayak yediğini gördüğü arkadaşından uzun süre destek alacak, onunla sağlam ilişkiler kuracak ve sorunlarını çözecektir. Aynı zamanda maddi olarak da kazançlı çıkacağı anlamına gelmektedir.

RÜYADA ANNEDEN DAYAK YEMEK

Rüyasında annesinden dayak yediğini gören kişi anne tarafından bir mala sahio olur. Aile içinde büyük destekler görür. Bu maddi destek beraberinde manevi desteği de getirecektir.

RÜYADA SEVDİĞİNDEN DAYAK YEMEK

Bu rüyayı gören kişi sevdiği ile mutlu bir beraberliğe imza atar. Saygı ve sevgi çerçevesinde bir ilişkileri olur. Kendini bilen, incelikli ve kudret sahibi olacağı anlamına gelmektedir.

RÜYADA TANIMADIĞI BİRİNDEN DAYAK YEMEK

Rüyada tanımadığı birinden dayak yediğini gören kişi beklemediği anda birçok övgü alır ve başarı kazanır.Bu durumdan ötürü cesaretlenir ve zor günleri kolayca atlatır. Mutlu olacağı haberler alacaktır.

RÜYADA HAKSIZ YERE DAYAK YEMEK

Rüyada haksız yere dayak yediğini gören kişi yaptığı bir hatanın tanıdıkları ve ailesi tarafından örtüleceği anlamına gelir.

RÜYADA DAYAK YEMENİN PSİKOLOJİK YORUMU

Rüyada dayak yemenin psikolojik yorumu; sürprizlerden hoşlanmayan ve hayatı sakin yaşamak isteyen kişileri ifade eder. Aynı zamanda bilinçaltındaki endişelerin ortaya çıkardığı bir rüyadır.