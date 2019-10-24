Rüyada düğün görmek ne anlama gelir? Düğün görmek yorumu

Rüyada düğün görmek birçok kaynakta farklı şekillerde yorumlanmaktadır. Bazılarında gören kişi için hüzün getireceği inanılırken bazı kaynaklara göre ise müjdeli haber anlamı taşımaktadır. Gerçek hayatta kişileri mutlu eden bu olay rüya tabirlerine göre pek de hayırlı değildir. Peki, rüyada düğün görmek ne anlama gelir? İşte yorumu…

RÜYADA DÜĞÜN GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Bir tabirciye göre bu rüyayı gören kişinin ömrü kısalmış demektir. Bir hastanın evinde düğün yapıldığını görmek ise o hasta kişinin ölümü şeklinde yorumlanmaktadır. Düğün gören kişinin cenazesinin yakın zamanda yapılacağının habercisidir.

Rüyada düğün görmek:

Rüyada düğün gören kişi bir diğer tabirciye göre ise mutluluk demektir. Gerçek hayatta kişilere mutluluk veren bu olay uykuda görülen hayalin tabiri olarak da böyle yorumlanır. Çalgısız yapılan düğün görmek hayır bereket ve sevinç olarak yorumlanmaktadır.

Ancak herkesin dans ettiği çalgı ve çengi olan düğün rüya sahibine musibet getirir.

Rüyasında bir düğünün islerine nikâh memuru olarak katıldığını gören vefat eder ve cenazesinde akrabaları katılmaz. Bir hastanın evinde düğün yapıldığını görmek, o hastanın ölümüne delalet eder. "Çeşitli çalgılardan bir kaçının bulunduğu bir düğün görmekten ikrah ederim" dediği bir kaynakta yer alıyor. Çünkü günde çalıp çağırmak musibet ve hüzün olarak yorumlanıyor.

Ibni Kesir'e göre ise düğün görmek cenaze ile tabir olunur. Kendisinin düğününü yaptığını görenin yakında cenaze töreni yapılır. Oğlunu evlendirip düğün yaptığını ve çalgı çaldırdığını gören, oğlunun cenaze töreninde bulunur. Bir düğüne davetli olup, orada yemek yediğini gören, ölü için pişirilen yemekten yemiş olur dediği biliniyor.

Bir başka rivayete göre ise Bir kimse rüyada bir düğün yemeğinde bulunsa veya bizzat kendisi bir düğün yemeği tertiplese, üzüntü ve kederin gitmesine ve halkın kendisine müracaat edecekleri bir rütbe ve makarna işarettir. Bazen de düğün yemeği, üzüntü, keder, el veya dille incitmeye işarettir.

Ebu Said el Vaiz; rüyada düğün görmek, düğünün sahibi olan gelin veya damat için musibettir. Bir hastanın evinde düğün görmek ise o hastanın hayatını kaybetmesine işarettir. Bazı tabirciler demiştir ki, içinde İslam dinine muhalif oyunlu düğün görmek, kötülük getiren bir rüyadır. Çünkü düğünde çalıp çağırmak musibet ve hüzün ile tabir edilir.

Rüyanızda kendi düğününüzün yapıldığını görmek sanıldığı gibi hoş bir şey değildir. Bu rüya uzak olan kişi tarafından size hoş olmayan haberler geleceği anlamına gelir. Kimi zaman rüyada düğün görmek kişinin hayatında bazı işler için gereksiz zamanını harcadığını ayrıca da kendisine faydası dokunmayacak olaylarla geçirdiğine işaret edebilir. Yine de rüyanızdaki düğünde yeme - içme, eğlence vb. yoksa çoğu tabire göre feraha erileceği şeklinde yorumlanmaktadır.