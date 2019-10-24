Rüyada polis görmek ne anlama gelir? Rüyada polis olmak tabiri anlamı

Rüya tabirleri gün içerisinde vatandaşlar tarafından sıklıkla aratılmaya devam ediyor. Rüyada polis görmek niteliğe göre değişkenlik göstermek ile birlikte görüldüğü şekle göre oldukça farklı yorumlamaları da bulunmaktadır. Rüyada polis görmek bazı tabirlere göre rüya sahibinin çok büyük sorumlulukları üzerine alacağına işaret eder. Bir başka tabirde ise kişinin elindekilerin kıymetini bilmesi gerektiğini aksi takdir de elindekinden de olacağına işaret eder. Sabah.com.tr olarak bu yazımızda 'Rüyada polis görmek' ve 'Rüyada polis olmak' tabirlerinin anlamlarını sizler için hazırladık…

RÜYADA POLİS GÖRMEK NE ANLAMA GELİR? RÜYADA POLİS OLMAK TABİRİ

Rüyada polis görmek, polis olmak ve diğer tüm tabirlerini haberimizin içerisinde sizler için hazırladık…

Rüyada Polis Görmek;

Rüyada polis görmek büyük bir sorumluluk, güç, otorite, cesaret gibi farklı şeylere işaret edebilir. Örneğin bir devlet makamında büyük bir sorumluluk üstlenebilirsiniz. Bunun yanında sizi önemli bir kayıp ve buna bağlı olarak üzüntü ve keder de bekliyor olabilir. Ayrıca duruma göre çevrenizde rakipleriniz olduğu anlamı da çıkabilir.

Rüyada Sivil Polis Görmek

Kişinin hayalini kurduğu birçok şeye çok zahmet çekmeden ve sevdiği birkaç kişinin vereceği maddi ve manevi destek sayesinde ulaşacağına, kendisine uzak bir akrabasından miras kalacağına, hayırlı bir kısmetle dünya evine gireceğine ve yaşadığı bütün sorunların sona ereceğine yorumlanır.

Kişinin Rüyada Polis Olduğunu Görmesi

Rüyada polis olduğunu görmek, pek hayırlı anlamlar içermemektedir. Rüyayı gören kişinin başından belanın eksik olmadığını veya bir türlü iyileşemediği bir hastalığa yakalandığını anlatır. Bu rüya kişinin çaresiz, dermanın olmadığı bir duruma düşmesi ile rivayet edilir. Bu rüya ile ilgili bir başka yorum ise rüya sahibinin resmi bir başvurusunun pozitif sonuçlanacağı ile ilgilidir.

Rüyada Çok Sayıda Polis Görmek

Rüya tabiri yorumcularına göre rüyada çok sayıda polis görmek, sıkıntı ve sorunların sona ereceği anlamına gelir. Rüyada çok sayıda polis gören rüya sahibinin hayatında bulunan sorunların kısa zamanda ortadan kalkacağına, rahata kavuşacağına delalet eder.

Rüyada Polis Kıyafeti Giymek

Kişinin, kendisine uygun bir iş bulduğuna, bu sayede uzun bir zamandan beri yaşadığı işsizlik ve parasızlık sorunlarından kurtulduğuna, kendisine daha büyük getirileri olan bir çalışmaya ortak olarak gireceğine, eline geçen kazancı daha da arttıracağına ve zor bir dönem geçiren bir tanıdığına ya da akrabasına destek olacağına yorumlanır.

Rüyada Polis Tarafından Uyarılmak

Resmi kurumlarla ilgili sorunlar yaşamak demektir ve kişinin üzerine düşen vazifeleri tam olarak yerine getirmemesinden kaynaklanan aksiliklere, ilerde karşısına çıkacak yasal cezalara da alamettir. Pozitif düşünülse dahi karşılaşılan olaylarda kontrolü kaybedip sorunları daha da büyük bir hale getirecek olmanın, sinirlerine hâkim olamayıp sevilen kimselerin kalbini kırmanın da ifadesidir. Kişinin umut bağladığı ve pek çok hayal kurduğu bir olayın gerçekleşmeyeceğini, karşısına çıkan engelleri aşmaya gücünün yetmeyeceğini ve ümitsizliğe kapılıp, psikolojik olarak zayıflayacağını da bildirir.

Rüyada Polis Telsizi Görmek

Rüyada polis telsizi gören kişinin disiplinli ve programlı bir yaşam şekli olduğuna ve bunun da kendisine hem başarı, hem itibar, hem makam hem de kazanç getireceğine alamet eder. Rüya sahibinin kurulu bir düzeni olması için planlı bir şekilde yaşadığına, sağlam ve sarsılmaz bir koltuk sahibi olması yönünde çalıştığına ve eline geçecek fırsatlar sayesinde önünde sonunda mutlaka amacına ulaşacağına yorulur.

Rüyada Polis Telsizi Duymak

Rüyayı gören kişinin önemli ve ciddi gelişmelerle karşılaşacağına ya da bu niteliklerde bazı haberler alacağına delalet eder ve rüya sahibinin hatırı sayılır biri konumuna geleceği şeklinde kabul edilir.

Rüyada Hırsız Görüp Polisi Aramak

Düşmanları suçüstü yakalamak veya onların tuzaklarını bozmak, zarar vermelerini engellemek anlamına gelir. Kişi evine giren bir hırsız görüp polisi arıyorsa bu durumda mal kaybı yaşar ancak zararı çok büyük olmaz. İş yerine hırsız girdiğini görüp polis aramak ise yakınlarına gelen bir zararı engellemek için çaba gösterileceğine, tanınmayan birinin evine hırsız girmesini görüp polis aramak da aşırı hayalci tutumlar yüzünden zaman kaybı ile beraber para kaybına alamet eder.

Rüyada Polisi Aramak ve Sonra Kapatmak

Doğru yoldan sapmak anlamına gelen rüya, yapılacak yanlış bir hamle sonrasında ters yüz olan bir hayata işarettir. İlkelerinden taviz veren ve kolay para kazanmaya alışan rüya sahibinin bu durumu kaybetmemek adına daha da fazla yanlış yapacağını ve yoldan çıkmasını anlatır. Kendisi ve ailesi için en doğrusunu yapmak isterken, zor durumlar yaşayan veya maddi sorunlar yaşayan kişilerin bu durumdan kurtulmak adına kolay yolu seçerek büyük bir hata yapacaklarına alamettir. İslami olarak da kişinin yoldan çıkmaması gerektiğine dair bir uyarı olarak yorumlanır.