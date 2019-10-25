Rüyada abdest almak ne anlama gelir? Rüyada abdest almanın anlamları!

Rüyada abdest almak hayırlı işlerin olacağına işaret eder. Rüyada abdest almak farklı durumlarda farklı yorumlanabilir. Rüyada abdesti aldığınız yere göre değişebilir. Bunun yanı sıra rüyada abdest almak güzel ahlaklı olmaya, iyi niyetli ve hayır yapmayı seven kişilerin olduğuna dalalet eder. Peki rüyada abdest almak ne anlama gelir?

RÜYADA ABDEST ALMAK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada abdest almak farklı anlamları olduğu gibi görülen rüyaya göre de değişebilir. Haberimizden, rüyada abdest almanın anlamlarını okuyabilirsiniz.

RÜYADA ABDEST ALIP NAMAZ KILMAK

Rüyada abdest alıp namaz kılmak üzüntü ve kederden kurtulmaya işarettir. Rüyada Abdest alıp namaz kıldığını gören kişi üzüntü ve kederden kurtulur. Tüccar olan kimsenin rüyada abdestsiz namaz kıldığını görmesi, sermayesi olmadan mal kazanacağına işaret eder.

RÜYADA SUSUZ ABDEST ALMAK

Rüyada susuz abdest almak kişinin şifaya kavuşacağına, sıkıntılarını ve sorunlarını çözmek için hayırlı yollar keşfedeceğine, hiç beklemediği sıkıntılar yaşayacağına, amaçlarına ulaşmaya, sevdiği kişiler ile elbirliği yaparak daha büyük kazançlar elde edeceğine, tüm saf duyguları ve iyi niyetiyle onu yanında barındıracağına işaret eder.

RÜYADA TUVALETTE ABDEST ALMAK

Rüyada tuvalette abdest almak sıkıntıların ve sorunların sevilen kişilerden gelecek destekler sayesinde çözüm bulacağına, ruhen çok büyük bir gelişme yaşayacağına, aile bireylerinden birinin sorununu çözeceğine, eski bir hastalığın nüksedeceğine, yapılan çalışmaların değersiz görüleceğine, hayatının düzene gireceğine işaret eder.

RÜYADA HASTA BİRİNİN ABDEST ALMASI

Hasta bir kişinin abdest aldığını görmek, rüya sahibinin kendi eşiyle ilgili biraz sorunlar yaşayacağına ve sorunlar büyüme eğilimindeyse karısını ya da kocasını boşayacağına işaret eder. Bu boşanma her ne kadar kötü gibi görünse de rüyayı gören kişinin işlerinin açılmasını ve bu durumda istifade etmesini sağlar.

RÜYADA ABDESTİN BOZULMASI

Rüyada abdestin bozulması ise, bir dönem geçici sıkıntılar yaşayacağını belirtir. Malumdur ki abdest, hataları temizleyen ibadetlerdendir.

RÜYADA SICAK SUYLA ABDEST ALMAK

Rüyada sıcak su ile abdest almak, gam ve kedere düşeceği anlamına gelir.

RÜYADA TEMİZ VE BERRAK SUYLA ABDEST ALMAK

Temiz ve berrak suyla abdest aldığını görmek gam ve kederden ise kurtulacağı anlamına gelir.

RÜYADA YAĞMUR SUYUYLA ABDEST ALMAK

Bir kimse rüyasında yağmur suyu ile abdest aldığını görse, bu onun dünya ve ahirette halinin iyi ve mutlu olacağına işarettir şeklinde yorumlanır.