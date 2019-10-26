Rüyada çilek görmek: Çilek yemek, çilek koklamak, çürük çilek görmek ne anlama gelir?

Rüyada çilek görmek hayırlı ve olumlu bir durumdur. Daha çok kişinin özel hayatı ile ilgili olup sevindirici haberler alınacağına delalet eder. Burada önemli olan görülen çileğin biçimi ve yorumlanış tarzıdır. Peki rüyada çilek reçeli, çürük çilek, çilek yemek gibi anlamlar neyi ifade eder?

RÜYADA ÇİLEK GÖRMEK NE DEMEKTİR?

RÜYADA ÇİLEK GÖRMEK

Rüyada çilek görmek özel hayat ile ilişkilendirilir. Değerli bir meyve olarak görülür. Huzurun ve mutluluğun simgesidir. Eğer bu rüyayı gören kişinin sıkıntısı varsa bu sıkıntılarından kurtulur, huzura kavuşur. Rüyada çileğin ifade ettiği şeylerden bir tanesi de zariflik ve şıklıktır. Bu durum rüyanın nasıl ve ne şekilde görüldüğü ile de ilgilidir.

RÜYADA ÇİLEK TARLASI GÖRMEK

Rüyada çilek tarlası gören kişinin hayatı her alanda güzelleşir ve hiç beklemediği başarılar onu bulur. Maddi ve manevi olarak iç huzura kavuşur. Yatırımlar yapabilir, kazanç kapıları aralanabilir.

RÜYADA ÇİLEK YEMEK

Rüyada çilek yediğini gören kişi, özel hayatında istediği ve arzu ettiği gerçek aşkı bulacak ve dilediği mutluluğa kavuşacaktır.

RÜYADA MEVSİMSİZ ÇİLEK GÖRMEK

Mevsimi dışında görülen çilek duruma göre farklı anlamlar taşıyabilir. Eğer bu rüyayı gören kişi kadın ise uyumlu bir ilişki kuracağı erkekle aile kuracağına işaret eder. Eğer bu rüyayı gören kişi bir erkekse manevi değerleri yüksek, sevginin değerini bilen ve eğitimli bir kadınla evlenecektir.

RÜYADA ÇİLEK BAHÇESİ GÖRMEK

Rüyada çilek bahçesi gören kişi tüm arzu ve isteklerine sahip olur, hayallerine kavuşur.

RÜYADA ÇİLEK AĞACI GÖRMEK

Rüyada çilek ağacı görmek esenlik ve ferahlığa işarettir. Aynı zamanda her alanda rahat edeceği gelişmelerle karşılaşacak ve istediklerine kavuşacaktır.

RÜYADA ÇİLEK TOPLAMAK

Rüyada çilek topladığını gören kişi, ölene kadar huzurlu bir hayat sürecektir ve geçim sıkıntısı çekmeyecektir. Bu rüyanın diğer bir yorumu da tam tersi olarak olumsuz gelişmeler ile karşı karşıya kalacağı anlamını taşır.

RÜYADA ÇÜRÜK ÇİLEK GÖRMEK

Rüyada çürük çilek gören kişi içinde iyiliği ve temizliği barındırır, iyilik yapmaktan çekinmez ve kendini her zaman güvende hisseder.

RÜYADA ÇİLEK KOPARIP YEMEK

Bu rüyayı gören kişi kadın ise çok güzel bir çocuğu olur. Bekar bir kişi ise kısmetinin açılacağı ve evleneceği anlamına gelir.

RÜYADA ÇİLEK KOKLAMAK

Rüyasında çilek kokladığını gören rüya sahibinin bir çocuğu olur. Hayırlı ve güzel bir rüyadır.

RÜYADA ÇİLEK ALMAK

Rüyada çilek almak sağlık sorunlarının son bulacağına ve kişinin eğer varsa yaşadığı sıkıntılardan kurtulacağına işarettir. Eskiden olduğu gibi sağlıklı ve mutlu yaşayacak ve tüm dertlerinden kurtulacaktır. Aynı zamanda hem kendine hem ailesine faydalı ve yararlı bir birey olacaktır.