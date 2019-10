Rüyada et görmek ne anlama gelir? Et görmek ve yemek anlamı...

Rüyada et görmek, yemek; olumsuz olarak tabir edilmektedir. Bazı tabirciler için maddi manevi sıkıntı olarak yorumlansa da bazı yerlerde bu hayalin yakın zamanda alınacak olan müjdeli haber ve kısmetli bir dönem olarak da yorumlanmaktadır. Gece uyurken hayalinde bunu gören kişiler internet üzerinden tabirini araştırmaya devam ediyor. Peki, rüyada et görmek ne anlama gelir? İşte rüyada et görmek ve yemek anlamı…

RÜYADA ET GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Görülen etin çiğ veya pişmiş olması rüya tabiri yorumunu değiştirmektedir. Kaynaktan kaynağa değişen bu yorumlara genel anlamda bakmak gerekirse rüyada et görmek kısmetli bir döneme geçiş yapmak şeklinde yorumlanmaktadır. Aynı zamanda bu rüyayı görmenin sebebi bilinçaltınızla alakalı da olabileceği unutmamalıdır.

Rüyada et yemek:

Rüyada et yediğini görmek de aynı diğer rüyalar kadar farklı yorumlara sahiptir. Ancak şöyle bir detay vardır ki rüyada yenen etin çiğ veya pişmiş olması bu yorumun değişmesinde etki sahibidir. Rüyada pişmiş etin yenmesi iyi haber ve kısmet olarak yorumlanırken, çiğ et kişinin yaşayacağı olumsuzlukların önceden habercisidir.

Rüyada çiğ et yemek:

Haram mala işaret ettiği çoğu tabirci tarafından ifade edilmektedir. Günahlardan uzak durmak gerektiği şeklinde bir uyarı olarak da rüya sahibine aktarılmaktadır. Hatta rüyada çiğ et yemek başka bir kaynağa göre ise kişide rastlanacak olan ani ve ciddi sağlık sorunları anlamına da gelmektedir.

Rüyada pişmiş et yemek:

Rüyada pişmiş et gören kişi için helal kazanç ve bolluk, bereket olarak yorumlanmaktadır. Her türlü günahtan uzak durmak gerektiği ve manevi yönden rahat bir döneme girileceği şeklinde de yorumlanmaktadır.

Rüyada çiğ et doğradığını görmek:

Genel anlamda olumsuz olarak yorumlanmakta olan bu rüya üzücü haber şeklinde tabir edilmektedir. Çiğ et doğrayan kişi için kendisi veya yakınından bir kişiye dair kötü haber alınacağı anlamına gelmektedir. Ayrıca nazar almak, aksilik yaşamak ve hayatınızda karşınıza çıkacak olan sıkıntı olarak yorumlanmaktadır. Hayra yorulmayan bu rüya, gören kişi için hakkında yapılan kötü dedikoduların ve atılan iftiraların ailevi hayatı sarsacağı anlamına gelir. Rüyada pişmiş et doğradığını gören kişinin rüyadan önce başına gelen felaketleri, olumsuz tüm şeyleri yaptığı hatalarına bağlayarak bundan sonra daha iyi biri olmak için çaba göstereceğine, Allahtan af dileyeceğine rivayet edilmektedir.

Rüyada et yediğini görmek, kişinin yapacağı bir dedikodu veya söyleyeceği kötü bir söz olarak tabir edilir. Rüyada et kesildiğinin görülmesi şerre ve kötülüğe işarettir. Yakınında düşman beslemek ve düşmanın da sizi sürekli kollaması manasına gelmektedir. Rüyada et pişirdiğini gören kişi uzun zamandır istediği ama gerçekleştiremediği bir amacına ulaşacaktır. Et pişirilmesi aynı zamanda paylaşmaya ve insanlar tarafından değer görmeye işaret edilmektedir.