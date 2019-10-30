Chelsea Manchester United maçı saat kaçta? Chelsea Manchester United maçı canlı olarak hangi kanalda yayınlanacak?

İngiltere Ligi'nin iki dev takımının mücadelesi için geri sayım başladı. Karşılaşma Stamford Bridge Stadyumu'nda oynanacak. Chelsea İngiltere Lig Kupası maçında Manchester United takımını ağırlayacak. Futbol severlerin heyecanla beklediği karşılaşma 30 Ekim 2019 Çarşamba günü oynanacak. Peki, Chelsea Manchester United maçı canlı olarak hangi kanalda yayınlanacak? Chelsea Manchester United maçı saat kaçta başlayacak? İşte detaylar…

MANCHESTER UNİTED CHELSEA MAÇI İLE İLGİLİ İSTATİSTİKLER

Şimdiye kadar 177 kez kozlarını paylaşan takımların maçlarında 76 kez Manchester United sahadan galibiyetle ayrılan taraf olurken 53 müsabaka da Chelsea'nin üstünlüğü ile sona erdi. İki takım arasındaki 48 maç ise beraberlikle tamamlandı.

Ev sahibi ekip Chelsea son 7 maçının tamamını kazanırken ManU son 7 maçında 2 galibiyet 1 mağlubiyet ve 4 beraberlik elde etti.

CHELSEA MANCHESTER UNİTED MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?



30 Ekim 2019 Çarşamba günü oynanacak olan İngiltere Lig Kupası maçı TSİ 23:05'te başlayacak. Müsabakayı canlı olarak izlemek isteyen kişilerse Bein Sports Max 1 ekranlarından karşılaşmayı takip edebilecekler.