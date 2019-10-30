Rüyada abi görmek ne anlama gelir? Rüyada abi görmenin farklı anlamları!

Rüyada abi görmek, hayırlı ve güzel işlerin olacağına işaret eder. Kimileri görülen rüyayı unuturken kimileri rüyasını hatırlar ve uyanır uyanmaz anlamına bakar. En sık görülen rüyalardan rüyada abi görmek ise, uzun zamandır görüşmediği yakınlarıyla ve dostlarıyla görüşecek ve güzel vakit geçirecek anlamına gelir. Öte yandan rüyada erkek kardeş görmek maddi durumunun iyi olacağına işaret eder. Peki rüyada abi görmek ne anlama gelir?

RÜYADA ABİ GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada abi görmek genellikle hayırlı ve güzel işlerin olacağına işaret eder. Haberimizin devamında rüyada abi görmek, rüyada abiye sarılmak, abiyle kavga etmek, abinin öldüğünü görmek, rüyada erkek kardeş görmek anlamlarına bakabilirsiniz…

RÜYADA ABİ GÖRMEK

Abiyi görmek emniyettir, sizi koruyacak kişinin varlığına delalet eder. Abiyi rüyanızda görmek mutlu hayata ve eline bereketli mallar geçmesine işaret eder. Abiniz veya abileriniz olduğu halde eğer siz abi olduğunuzu gördüyseniz aile içerisinde meydana gelecek olan büyük bir sorunun çözümünde en büyük katkıyı sizin sunacağınız ve kimsenin çözemeyeceği meseleyi sizin çözeceğiniz anlamına gelmektedir.

RÜYADA ABİYLE KONUŞTUĞUNU GÖRMEK

Rüyada abiyle konuştuğunu görmek; rüya yorumcularının bu konu ile ilgili farklı yaklaşımları vardır. Rüyada abiyle konuştuğunu görmek genel olarak rüya sahibinin hayatı hareketli ve sosyal faaliyetlerin bol olacağı bir döneme girecektir.

RÜYADA ÖLMÜŞ ABİ GÖRMEK

Abi olarak bir büyüğün varlığını düşünmek rüya sahibi için nüfuslu ve maddi olarak güçlü olmak demektir. Bu kişi hayatta sıkıntı ve zorluk çekmeden rahat yaşayacağına işaret eder.

RÜYADA ABİNİN EŞİNİN ÖLDÜĞÜNÜ GÖRMEK

Zarardan kurtulmaya delalet etmektedir. Bazen de bu rüya, o kimsenin yolculuk yapmasına işarettir. Şayet yolcuysa eğer ailesinin yanına dönmesine delalet eder.

RÜYADA ABİYE SARILDIĞINI GÖRMEK

Rüyada abiye sarılmak gören kişinin cüzdanı her zaman para dolu olur ve onu koruyacak bir büyüğünün varlığını anlamına gelir.

RÜYADA ABİYLE KAVGA ETMEK

Rüyada abiyle kavga ettiğini görmek; rüya yorumcularının bu konu ile ilgili farklı yaklaşımları vardır. Rüyada abiyle kavga ettiğini görmek, rüya sahibi hanedeki kişilerle durduk yere tartışma içine gireceği, bu tartışmaların sadece aile içinde değil sosyal çevresinden kimseyle veya iş ortamından birileriyle yaşayacağı gerginlikten dolayı başarısız ve sıkıntılı durumlara gireceğinin işaretidir şeklinde yorumlanır.