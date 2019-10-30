Rüyada adet olduğunu görmek ne anlama gelir? Rüyada adet kanı görmenin anlamı nedir?

Rüyada adet olduğunu görmek ne anlama gelir? sorusu, vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Rüyada adet kanı görmek kişinin kötü bir haber alıp üzüleceğine, stres yaşayacağına, huzursuz olacağına işaret eder. Kimileri uykusunda gördüğü rüyayı hatırlamazken kimileri rüyasını unutmaz ve uyanır uyanmaz anlamına bakar. Genel olarak adet olduğunu görmek ve adet kanı görmek kadınsal bir soruna işaret eder. Rüya sahibi eğer bayan ise olumlu anlamlara; erkek ise olumsuz anlamlara gelmektedir. Peki rüyada adet olduğunu görmek ne anlama gelir? İşte rüyada adet kanı görmenin anlamı…

RÜYADA ADET OLDUĞUNU GÖRMEK NE ANLAMA GELİR?

Rüyada adet olduğunu görmek, rüya sahibinin sıkıntılı günler göreceğine işaret eder. Rüyada adet kanı görmek ise rüya sahibinin kötü davranışlarına delalet eder.

RÜYADA ADET KANI GÖRMEK

Bu rüya sonucunda önemli bir sırrın ortaya çıkacağı düşünülür. Bu sırrın ortaya çıkmasaı da rüyayı gören kişiyi zor bir durumda bırakacaktır. Bunun yanında rüyada adet kanı görmek, rüya sahibinin vazgeçemediği alışkanlıklarına işaret edebilir.

RÜYADA HAMİLEYKEN ADET OLDUĞUNU GÖRMEK

Hayırlı evlatlar yetiştirmek, aile saadetine ve destek görmeye yorumlanır. Aileniz ve eşiniz size mutlu olacağınız sürprizler yapabilir, yüzünüzü güldürebilirler. Hiç ummadığınız birinden de destek alabilirsiniz ve sıkıntılarınızdan kurtulmanıza yardımcı olabilir.

RÜYADA ADET KANAMASI GÖRMEK

Rüyada adet kanaması görmek kişinin gerçek hayatında tüm işlerini büyük bir panikle yürüttüğüne ve etrafındakilerin de bu panikten rahatsız olduğuna işarettir. Kişi her işini büyük bir panik ile hallederek ortaya güzel şeyler çıkaramamaktadır. Bu durum rüya sahibinin iş hayatını olumsuz yönde etkilemektedir. Kişi yakın zamanda kötü bir haber alabilir. İşten çıkarılabilir. Rüya sahibi bir bayan ise bayanın yakın zamanda bir kız çocuğu olabilir.

RÜYADA ADET KANI BULAŞMASI

Rüyada adet kanı bulaşması kişinin önemli bir konuda büyük haksızlığa uğrayacağına işarettir. Kalabalık bir grup halinde yapılan bir işten sizin sorumlu tutulmanız, hatalı ve suçlu gösterilmeniz bu rüya tabiri için oldukça uygun bir durumdur. Son zamanlarda girdiğiniz işlere ve güvendiğiniz kişilere dikkat etmeniz ve bir şey yaparken iki kere düşünmeniz gerekmektedir.

RÜYADA ADET OLDUĞUNU HİSSETMEK

Rüyada adet olduğunu hissetmek kişinin hayatında birtakım aksilikler yaşanacağına işarettir. Rüya sahibi zor günlerle karşı karşıya kalacaktır. Bu zor dönemler ailevi sorunlar, maddi sıkıntılar ile iç içe geçmiş olarak sizi bulabilir. Uzun yıllardır devam eden ilişkinizde sarsıntılar yaşanabilir.

RÜYADA ADETTEN KESİLMEK

Bir kadının adetten kesilmesi artık çocuğunun olmayacağına veya o yılın bereketsiz ve zor bir yıl olacağına işarettir. Adetten kesilen kadın herhangi bir konudan ümidini keser ve yeni başlangıçlar yapar. Kaynak: Rüyada Adet Kanaması Görmek